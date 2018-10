29, Julio, 2015 29, Julio, 2015 11:35 a.m. 11:35 a.m.

MARADONA ACUSA A SU EX ESPOSA DE “LADRONA”

None

El exfutbolista Diego Armando Maradona dijo hoy que su exesposa Claudia Villafañe es una "ladrona", que quería "verlo muerto" y que podría "ir presa", en el marco de la investigación que lleva adelante por el faltante de 8.7 millones de dólares de sus cuentas bancarias. "Le dije a Claudia (Villafañe) que es una ladrona. Si hizo lo que tememos nosotros, lamentablemente también va a tener que ir presa", dijo hoy Maradona al Canal América. Además, sostuvo que su exesposa, a quien acusó recientemente por el faltante de 80 millones de pesos (8.7 millones de dólares) de sus cuentas bancarias, quería "verlo muerto" ya que era "mejor negocio muerto que vivo". Por su parte, el abogado de Maradona, Matías Morla, afirmó que "Claudia se quedó con plata de Diego" y aseguró que "(Villafañe) cometió el delito de evasión agravada". "No escuché a mi papá pero para todos los que preguntan, sigo pensando igual que antes! Mi mamá no robó y lo demostrará en la justicia!", publicó Dalma Maradona, hija del exfutbolista, en su cuenta de Twitter minutos después de las declaraciones de su padre. "Quiero decirles a todos los argentinos que estoy pasando por momentos de mucha angustia y dolor al enterarme que el dinero que obtuve por trabajar, algunos se lo quedaron. Respecto a Claudia Villafañe, espero que me devuelva lo mío. Como lo dije una y otra vez... quiero mi dinero", había dicho Maradona en un comunicado. Por otra parte, Alejandro Mancuso, su examigo y colega de trabajo, le inició una contrademanda por calumnias e injurias, ya que Maradona lo acusó de haber falsificado su firma en un contrato comercial, e incluso sostuvo que iba a pedir que le hagan una evaluación psiquiátrica al exastro del futbol mundial. end