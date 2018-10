18, Agosto, 2015 18, Agosto, 2015 3:40 a.m. 3:40 a.m.

MAYORGA ALEGA QUE PELEARÁ CON MOSLEY A PESAR QUE DON KING SE INTERPONGA

None

El promotor Don King ha interpuesto una demanda al estadounidense Shane Mosley, para evitar el combate programado el 29 de agosto en el Forum; ante el nicaragüense Ricardo Mayorga. Don King en su demanda reclama los derechos del “Matador” asegurando que el pinolero firmó en 2009 y reafirmo en 2014 dicho acuerdo. Por su parte el equipo de Mosley ha señalado que el abogado de Don King tenía la licencia vencida al momento que Mayorga presuntamente firmó y por eso se duda la legitimidad del contrato. “No hay forma de que King detenga este enfrentamiento, hemos trabajado mucho en esto para que venga a destruirlo. Mis abogados me han dicho que el notario de Don King, que fue el encargado de que firmara Ricardo Mayorga, tenía la licencia vencida y por lo visto ningún juez lo aceptaría, queda nulo”, comentó Mosley en su cuenta oficial de Twitter. Mientras tanto, Ricardo Mayorga respondió al estadounidense, además de mostrarse indignado debido a que el peleador nicaragüense quiere tener sus últimas peleas sin problemas. “Yo voy a pelear. Este señor me ha robado bastante, me robó en la pelea de Oscar de la Hoya como 21 millones de dólares, me robó en las demás peleas y sigue de necio, Mosley le puso otra demanda y yo otra, no quiere que finalice mi carrera tranquilo”, indicó Ricardo Mayorga. “Ellos emitieron una carta de baja para poder pelear yo en mi penúltimo combate con Allen Medina, pero de todas formas eso no me va a interrumpir mi entrenamiento que está siendo muy serio. Carlos Mario Peña me dijo que no hay manera que la detenga y que no me preocupe”, refirió “El Matador” al periodista nicaragüense Levi Luna. Fuente: TN8/La Prensa