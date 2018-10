PERÚ CANCELÓ SU PARTICIPACIÓN EN EL RALLY DAKAR 2016

, informó hoy el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur). "El anuncio de la participación del Perú en este evento se realizó cuando la predicción de dicho fenómeno no había alcanzado las condiciones actuales", agregó el organismo. El gubernamental Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño (Enfen) ha dicho que, que coincide con las fechas del inicio del rally en su territorio, programado para el 3 de enero, "sin descartar que presente una magnitud fuerte o extraordinaria".en algunas partes del mundo y sequías en otras. Expertos prevén que El Niño provoque fuertes estragos en la zona costera del país y que tenga condiciones similares a las que hubo en entre 1997 y 1998, que en Perú generaron pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares.. El Ministerio de Economía ha destinado un presupuesto de 150 millones de soles (unos 65 millones de dólares) para hacer frente al fenómeno. La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) saludó la medida preventiva del Gobierno, aunque admitió que esto va significar una baja en lo que podría incrementar el turismo en el país. "Es importante hacer las prevenciones del caso, aunque", dijo el presidente de Canatur, Jorge Jochamowitz. Por su parte,. "Es muy tarde para venir avisar. Todos los pilotos tenían gran expectativa. Ahora no sé que va pasar, es una lástima, porque muchos pilotos tenían los auspiciantes cerrados y su preparación lista", comentó. En abril,, pues debió destinar recursos para atender a varias ciudades del norte de su territorio, afectadas por temporales. Ese mismo mes, había sido oficializado el retorno de Perú tras dos años de ausencia, con el compromiso de preservar el patrimonio arqueológico, dañado en anteriores ediciones. Por otro lado, el Dakar Series 2015 (carrera de preparación para el Dakar 2016) que se iba realizar entre 11 y 13 de septiembre en el desierto de Ica (sur) fue también cancelado., y comprendía las dunas y el desierto de Ica, región que podría verse afectada por El Niño. Después irían a Arequipa (1.000 km al sur de Lima) y finalmente a la región altoandina de Puno, para entrar luego a Bolivia y terminar en Argentina el 16 de ese mes. Lima fue el escenario de la llegada final del rally en 2012 y la salida en 2013, en las dos únicas ediciones en las que Perú formó parte, mientras que Rosario (Argentina) dio el pistoletazo de partida de la carrera en 2014. Bolivia volverá a formar parte del recorrido por tercer año consecutivo, mientras que Argentina siempre estuvo presente en el libro de ruta desde la primera edición sudamericana del rally (2009). En la edición 2015 el gobierno peruano no participó en la carrera por falta de presupuesto, y en 2014 Perú no fue considerado por los organizadores para incluir a Bolivia. INFOBAE