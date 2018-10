TÉCNICO DE SELECCIÓN AZUL Y BLANCO REITERA QUE AL FÚTBOL NICA LE HACE FALTA MÁS APOYO

5 victorias y una derrota fue el balance de Nicaragua en la tercera fase de las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018.

“Me sentí muy triste en su momento, me he sentido solo”, confiesa Henry Duarte , técnico de Nicaragua, mientras viajaba ayer a Costa Rica, donde estará tres días. Duarte no esconde nada, es honesto, habla sin complejos y sin temores; no está conforme con la organización que existe en el futbol nacional, y reitera que este deporte necesita más unidad y apoyo para seguir desarrollándose. Duarte está conforme con su trabajo, desde que asumió la dirección técnica en enero de este año.; estuvo a pocos minutos de avanzar hasta la fase de grupos sucumbiendo ante Jamaica, castigado por la ingratitud del futbol y por dos estocadas mortales de los jamaiquinos. Pero independientemente de los resultados positivos, al tico le preocupan muchas cosas, una de ellas es la incapacidad que tiene la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut), para gestionar fogueos internacionales de nivel. Duarte cree que por esa razón se quedaron en el camino ante Jamaica.Me sorprendió mucho el talento de varios jugadores y sobre todo el deseo de aprender de Juan Barrera, Carlos Chavarría, Elvis Pinel, la personalidad de Franklin. Me di cuenta que si lográbamos ordenar a estos muchachos y trabajarlos tácticamente tendríamos una buena Selección.Ha sido muy injusto, hemos estado por encima de Jamaica, es injusto, no debimos quedar fuera en Nicaragua. Pagamos la falta de experiencia, quisimos seguir jugando futbol, nos faltó esa experiencia para manejar el resultado, pero bueno, se dio la lógica, lo que los medios esperaban. Lo cierto es que Nicaragua mostró un gran avance y tiene muchísimo futuro.Aparentemente no lo estamos. Organizativamente no tenemos el potencial ni logística, tenemos que crecer en ese aspecto, hay situaciones que he hablado con la federación. Tenemos que analizar, unirnos, nos ayudan allí por encimita, como con temor. Esto tiene que ser en conjunto, no como algo individual, a mí me parece que todo está dado, falta la unidad.Ha venido gente que le han aportado poco al futbol. Me decepciona que hay calidad de futbolistas y a veces no veo partidos buenos, la temporada pasada vi partidos desastrosos en Primera División. Todos los equipos perfectamente pueden trabajar cómo lo hace la Selección, porque los mismos jugadores que están en la Selección juegan en los clubes nacionales, eso es lo que más me decepciona y se lo he dicho a los futbolistas.La Selección debe fortalecerse con algunos jugadores de la Sub-23, tenemos que trabajar con los Sub-20, los Sub-17, y hacer todo un proceso. Quiero ver otros jugadores de la Liga Local, mejorar esta Selección, ya por lo menos tenemos un parámetro. Tenemos que adquirir experiencia internacional, aprovechar todas las fechas FIFA y jugarlas.Me sentí muy triste en su momento, me he sentido solo, a veces he tenido que correr, yo sé lo importante de un juego. He sentido que no solamente he tenido que hacer de técnico, me he enojado, he tenido discusiones con la parte organizativa, creo que he hecho más de lo que como técnico debo hacer, pero lo hago por esos muchachos, por la gente linda de Nicaragua, por ese marco esplendoroso que se vio el martes en la noche. No pasamos a la siguiente ronda, pero qué alegría me dio ver a esa afición. Sé que a Nicaragua le gusta el futbol, me emocionó muchísimo. Tenemos que aportar todos en equipo dentro de la cancha y también fuera de ella. El fenómeno social que se dio el martes es muy grande, esa gente merece la unidad nacional para que sigamos brindando espectáculo.Me siento feliz por el apoyo de los muchachos, por un apoyo de un sector del Gobierno, de la federación. Porque todos han apoyado en su momento, a su manera han estado conmigo. El que no tengamos roces internacionales nos sacó de la eliminatoria, a nosotros no nos eliminó Jamaica, nos sacó nuestra falta de experiencia. Fuimos superiores, le ganamos en su casa y en Managua los sobrepasamos futbolísticamente.Fuente: END