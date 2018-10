11, Septiembre, 2015 11, Septiembre, 2015 12:43 p.m. 12:43 p.m.

LA COPA AMÉRICA CENTENARIO 2016 DEFINE SEDE: ESTADOS UNIDOS O MÉXICO

Representantes de la Conmebol y la Concacaf se reunirán la próxima semana en México para definir dónde se jugará la Copa América Centenario 2016, un torneo que debía disputarse el próximo año en Estados Unidos, pero cuya organización tambaleó tras el escándalo en la FIFA. La Conmebol anunció en un comunicado publicado que las asociaciones analizarán la organización en forma conjunta del evento en un encuentro programado para el 17 de septiembre en la capital mexicana. Según informó la Concacaf, "ambas instituciones mantienen el firme propósito de llevar a cabo el torneo en conmemoración de los 100 años de la CSF a celebrarse el 9 de julio del siguiente año". El presidente Alfredo Hawit irá en representación del organismo. La organización del evento quedó en duda tras las acusaciones de la Justicia estadounidense contra destacados ejecutivos del fútbol mundial y empresarios del deporte. El escándalo salpicó a dirigentes de toda Latinoamérica. El diario AS se comunicó con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), donde no descartaron el rumor de que el torneo podía mudarse de EEUU a México: "Sí es posible, aunque no es nada cerrado hasta ahora. Suena muy interesante y hacerlo en México es totalmente viable. Hay infraestructura y capacidad económica". El paraguayo Juan Ángel Napout, presidente de la Conmebol AFP Pero por otra parte, el paraguayo Juan Ángel Napout, presidente de la Conmebol, dijo que los integrantes del Comité Ejecutivo del organismo dieron su respaldo al torneo tras el encuentro que mantuvieron en las afueras de Asunción. "Se volvió a ratificar la decisión de la reunión anterior de agosto por unanimidad de hacer la Copa Centenario en su formato original y cumpliendo el contrato que tenemos con la Concacaf, que es hacerla en los Estados Unidos", dijo a la radioemisora paraguaya Urbana. De esta forma, la posibilidad de un cambio de sede aún es una incógnita. La próxima semana los dirigentes de ambas confederaciones definirán a dónde se llevará a cabo el torneo e, incluso, si se jugará con equipos de la Concacaf. Por lo ponto, la Conmebol sostiene que hay un contrato firmado y que debe respetarse. "Fui uno de los que soñaron esta Copa, trabajé desde el inicio y es mucho lo que se había avanzado. Ahora lo que se requiere es buena voluntad y retomar el hilo", agregó Napout. INFOBAE