22, Septiembre, 2015 22, Septiembre, 2015 12:01 p.m. 12:01 p.m.

BARCELONA PEDIRÁ A LA FIFA LA INSCRIPCIÓN INMEDIATA DE ARDA TURÁN

El Barcelona pretende que el mediocampista turco Arda Turan, a quien contrato pero no puede jugar hasta enero por la sanción de la FIFA que recae sobre el club catalán, pueda jugar en breve. La entidad blaugrana le pedirá al organismo que lo autorice como reemplazante de Rafinha Alcántara, operado con éxito. El Barça ya solicitó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) poder inscribir al ex jugador del Atlético de Madrid para jugar los partidos de Copa del Rey y de la Liga española, según confirmó a EFE una fuente del club. El Barcelona pretende que Arda Turán reemplace al lesionado Rafinha en la Copa y la Liga De todas formas, en el equipo catalán son poco optimistas. Después de las consultas que realizó la entidad a la FIFA, ésta no permitió el cambio de fichas, porque el organismo entiende que aún está cumpliendo el año de sanción. La sanción consistía en que el club no podría acudir al mercado de fichajes por el lapso de un año y la FIFA insiste al club que hasta enero no puede contratar a ningún futbolista. Pero el Barcelona espera que la Federación Española, basada en el artículo 124.3 de su Reglamento, conceda el cambio de ficha, que deberá ser ratificado por la FIFA, lo que habilitaría al jugador turco para debutar en breve con el Barça, sólo en torneos nacionales, no así en la Champions League. Será difícil que Arda Turan pueda jugar antes de enero en sustitución del lesionado Rafinha. Aunque en el Camp Nou entienden que la sanción impuesta por el fichaje de menores expiró el pasado 31 de agosto, la FIFA sostiene que el castigo no finaliza hasta el 4 de enero. Y si bien el Barça no quiere correr riesgos que hagan aumentar la sanción impuesta, quieren defender sus intereses. Por ello, no se descarta que la entidad catalana apelará la decisión y llegará al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS). "Sabemos que el club busca siempre la mejor opción. Esperamos resultados", dijo el técnico Luis Enrique en su última rueda de prensa. INFOBAE