NICARAGUA NO DEJA ENTRAR A LA BARRA DE MOTAGUA

Autoridades de la hermana República de Nicaragua han anunciado que negaron el acceso a su territorio a los “Revos”, la barra del Club Deportivo Motagua de Honduras. Cuando la barra pretendía cruzar la frontera hacia Nicaragua en el sector de Las Manos, personal policial fronterizo les comunicó que no podrían ingresar debido a su reputación de comportamiento violento. Pese a varios minutos de peticiones de parte de los integrantes de la “Revo”, las autoridades nicaragüenses se mostraron inflexibles sobre su ingreso aduciendo que simplemente estaban obedeciendo órdenes. Ante la negativa a los barristas no les quedó otra opción que dar media vuelta y retornar a Tegucigalpa, para aprestarse a observar el partido de esta noche a las 6:00 pm por televisión. Es preciso aclarar que decenas de aficionados motagüenses no pertenecientes a la barra, pudieron ingresar a Nicaragua por no tener vinculación con este grupo que tantas veces ha sembrado el terror en los estadios de Honduras La Revo, al igual que muchos aficionados comunes de Motagua, viajaron este jueves a Nicaragua para apoyar a su equipo en el duelo contra “Walter Ferretti”, por la Liga de Campeones de Concacaf. diariomas.hn