28, Septiembre, 2015 28, Septiembre, 2015 4:10 a.m. 4:10 a.m.

OBANDO: “ROMÁN ES MEJOR QUE ALEXIS”.

None

Arnulfo Obando aún recuerda la primera vez que vio a Román “Chocolatito” González siendo un infante en el boxeo amateur. El mejor púgil del mundo, según la revista The Ring y los expertos de ESPN, empezaba a construir una historia grandiosa que hoy refleja tres coronas mundiales en distintas categorías, un inmaculado récord y un boxeo maravilloso cercano a la perfección, deslumbrante y espectacular. Obando, que comenzó a trabajar con Román a finales del 2009 en sustitución del antiguo entrenador Gustavo Herrera, cree que el reconocimiento de Román como el mejor pugilista del planeta es lógico, merecido, y sin dudas. [Te interesa: “Chocolatito”: “Mi momento pasará”] El entrenador del tricampeón mundial no esconde su admiración hacia uno de los boxeadores más impresionantes técnicamente que ha nacido en Nicaragua; sin embargo, al momento de valorar quién es el mejor de la historia, con cierta timidez pero con convicción, considera que es muy difícil desbancar a Alexis Argüello de un trono que traspasa lo deportivo, es una idolatría perpetua, sin fecha de caducidad. Después de que viste a Román pelear por primera vez cuando era amateur, ¿qué creíste que podía alcanzar? Vi que tenía madera para ser campeón, sobre todo mucha disciplina, todo eso lo llevó a ganar su primer título. Siempre creí que Román podía ganar más de una corona, ahora lleva tres, sigo sosteniendo que puede convertirse en 4 veces campeón mundial y convertirse en el primer nica en lograr esa hazaña. La diferencia entre Román y el resto es que él no ha perdido la motivación, a pesar de tocar la cima; pero otros no son campeones y sienten que ya lo lograron todo y se elevan desgraciadamente, sin saber que se perjudican a sí mismos. Román sigue manteniendo la disciplina a pesar de lo que es, no es soberbio, hace caso a lo que se le manda, respeta los planes de trabajos. No se le han subido los sumos. Cuando cayó en tus manos en el 2009, después de dejar a su antiguo entrenador Gustavo Herrera, ¿qué aspectos viste que debía mejorar? Los desplazamientos sobre el ring, pasos laterales, y el no ser tan frontal porque eso provocaba que quedara muy franco para que lo golpearan. Ahora pues se han cambiado muchas cosas, tiene más trabajo físico, entre otras cosas. ¿Cuál ha sido esa pelea en la que Román quizás sufrió más? Román en realidad nunca ha sufrido contra un rival. Nadie lo ha cortado, ni golpeado. Pero sí, hay rivales que fueron duros como el mexicano Manuel “Chango” Vargas. A ese muchacho Román le dio con todo, mostró garra, pero después me dio pesar porque cuando tocó realizar el examen de doping, orinó sangre por la fuerte golpiza que recibió. Otro rival complicado para mí fue el azteca Juan Francisco “Gallo” Estrada, pero pocos saben que Román no llegó a plenitud. Cuatro días antes de la pelea se enfermó Romancito (su hijo), y lo tuvieron que llevar al hospital; eso lo desenfocó y lo entiendo como padre, el niño estaba afectado de salud. Hay mucha gente que dice que Román perdió contra Estrada y es respetable su opinión. Pero lo que no saben es que su manejador, Juan Hernández, me dijo un día después de la pelea que ya no quería seguir en el sexto asalto por el fuerte castigo que había sufrido en la zona hepática. ¿Creés que este tema de ser el mejor peleador del mundo le vaya a afectar o motivar a Román? Esto no lo va a cambiar como persona. Él sabe que ahora está asumiendo una responsabilidad mayor, hemos hablado de esto con todo el equipo de trabajo; sabe que tiene que demostrar que no llegó a ser el mejor del mundo por pura casualidad, que esto no es algo efímero. Esta noticia cae en el mejor momento, porque lo motiva para la pelea contra Brian Viloria. ¿Por qué considerás que los expertos se decidieron por Román en la escogencia del mejor, un peleador de 112 libras? Creo que los conocedores del boxeo se han fijado en él por su técnica, desplazamiento. Si vos ves, Román es un peleador que nunca le gusta amarrar en las peleas, su estilo es fantástico, el estar invicto, tener tres coronas, y su caballerosidad es algo que heredó de su ídolo Alexis Argüello. Mucha gente cree que el boxeo está en decadencia. ¿Estaría Román entre los mejores en la era de Oscar de la Hoya, Félix “Tito” Trinidad, Shane Mosley, entre otros grandes nombres? Sí. En los tiempos de esos grandes peleadores existían pugilistas de categorías pequeñas que merecieron más reconocimiento del que tuvieron, como Michael Carvajal y Humberto Soto. El mismo Rosendo fue un gran boxeador, mirá lo que hizo contra Ricardo “Finito” López, y no le reconocieron. ¿Por qué Román no puede superar a Alexis? ¿Es por una cuestión de idolatría o porque simplemente no va a ser mejor? La época de Alexis era dura, también él dio a conocer a Nicaragua en el boxeo, al ser el primer campeón. Pero técnicamente no he visto a ningún peleador en nuestro país como Román; aún con todo ese bagaje que tiene “Chocolate”, nosotros siempre decimos que será nuestro ídolo. Alexis tuvo una gran carrera, fue un hombre disciplinado. Entonces es un tema de idolatría… Pues no, pero el mismo Román dice que aunque gane 4 coronas, dice que nunca será mejor que Alexis. Te la pondré más fácil. ¿Es Román mejor que Alexis técnicamente? Para mí sí, Román es mejor que Alexis, técnicamente. FUENTE EL NUEVO DIARIO