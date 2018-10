28, Septiembre, 2015 28, Septiembre, 2015 8:50 a.m. 8:50 a.m.

EL “GALLO” ESTRADA REGRESARÁ EN NOVIEMBRE PARA PELEAR CON “CHOCOLATITO”

None

Una semana de descanso tendría el doble campeón mundial de peso Mosca, Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, pues él y su equipo de trabajo pretenden volver al ring en la primera mitad de noviembre con un pleito, tentativamente a 10 rounds, en la ciudad de Tijuana, casa de la promotora Zanfer. Luego de demoler a Hernán ‘Tyson’ Márquez, el manager del ‘Gallo’ Estrada, Juan Hernández, reveló a ESPN que por ahora la pelea contra Román ‘Chocolatito’ González está pensada para 2016, pero al final es la cadena HBO la que definirá cuánto interés existe en verlos sobre el ring por segunda ocasión. “Me sorprendieron dos cosas, la primera es que ‘Tyson’ Márquez tiene mucho valor y la segunda es que cada vez el límite de Juan Francisco parece ser más amplio, volvió a demostrar una vez más el gran campeón que es, hoy se confirmó como el gran campeón de México”, expresó Hernández a ESPN Digital. Sobre el futuro inmediato de Estrada, señaló su manager que será revisado los próximos días del ligero corte en la ceja derecha que tuvo en la pelea contra ‘Tyson’ y si tiene el ok del doctor, entonces comenzará a entrenar en máximo 10 días pues quieren hacer una o dos peleas en los próximos cuatro meses. “Lo hemos platicado, queremos que tenga bastante actividad porque en todo el año se la pasó batallando con algunos problemas de salud, platicamos con Fernando Beltrán (presidente de Zanfer) y queremos que haga una pelea temprano en noviembre, tentativamente en Tijuana. No hay rivales pero podría ser una pelea incluso a 10 rounds”, detalló Hernández. Acerca de la posible revancha entre ‘Gallo’ y ‘Chocolatito’, luego del ajustado veredicto para el nicaragüense en 2012 cuando combatieron en peso Minimosca, dijo que la pauta la marca HBO, y lo ve difícil para cerrar 2015 o abrir 2016. “Vamos a esperar qué pasa, creo que no la lleva fácil con Brian Viloria (17 de octubre en Nueva York), el que gane de los dos podría ser viable si hay interés de Peter Nelson de HBO, que es el que debería autorizar esa pelea. Podría darse en 112 libras, o en 115, depende de la agenda de los dos, nuestra agenda es hacer una o dos peleas, parece que a corto plazo no funcionaría por la agenda de él, pero hay que ver el interés de HBO”, concluyó el manejador del campeón mundial. espndeportes.