03, Octubre, 2015 03, Octubre, 2015 9:41 a.m. 9:41 a.m.

EL BOXEADOR VILORIA MINIMIZA A ROMÁN

Si Brian Viloria no cree en él mismo, ¿entonces quién? El “Hawaiian Punch” aseguró que su rival en turno, el nicaragüense Román “Chocolatito” González, no se ha enfrentado a un rival que pegue tan duro como él ni que sea tan rápido como él, por lo que sus posibilidades de triunfo, el próximo 17 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York, son notables. En teleconferencia, el ex-olímpico estadounidense aceptó que tiene un duro reto, pero que si hace lo que ha estado trabajando en el gimnasio, si sale al ring con una preparación como la que tiene justo ahora, será difícil que el mejor libra por libra del mundo pueda negarle la oportunidad de volver a ser campeón del mundo. “No creo que 'Chocolatito' haya peleado con alguien como yo, un peleador que pegue tan fuerte como yo, y que sea más rápido que cualquier otro peleador que haya enfrentado”, apuntó Viloria en su turno ante los medios. “Creo que soy un desafío para 'Chocolatito' en esa pelea. Tengo experiencia, he estado en grandes batallas, grandes peleas, no creo que él se haya enfrentado a un tipo con todo eso como yo”, añadió Viloria, quien participó en los Olímpicos de Sydney 2000. Viloria (36-4, 22 nocauts) destacó que González (43-0, 37 nocauts) es un peleador que tiene en realidad pocos defectos en el ring, por lo que pensar en una estrategia ideal será complicado, más si llega con buena condición, entonces podrá contender por el título Mosca del Consejo Mundial de Boxeo al más alto nivel. “Lo que necesito es llegar en mi mejor forma, necesito hacer lo que he estado haciendo en el gimnasio y ser capaz de pelear 12 rounds como si fuera el primero, dejar que mis mans trabajen, no puedo trabajar más duro de lo que he hecho hasta ahora, estoy listo”, aseguró el púgil de 34 años. Viloria, quien ha destacado su sangre filipina, fue campeón minimosca del Consejo Mundial de Boxeo entre 2005 y 2006, luego fue monarca minimosca de la Federación Internacional de Boxeo entre 2009 y 2010. Ya en peso Mosca, se coronó por la Organización Mundial de Boxeo en 2011 y un año después consiguió la faja de la Asociación Mundial de Boxeo, cetros que perdió ante Juan Francisco “Gallo” Estrada en 2013. END