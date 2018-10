PELOTERO DEL BÓER ENFRENTARÁ PROCESO PENAL DESDE SU CASA

Carlos José Solís, titular del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, ordenó que Darrel Leiva, pelotero del Bóer acusado de agresión, enfrente el proceso penal desde su casa de habitación. A las 11:15 a.m. del lunes se realizó la audiencia preliminar donde la fiscal auxiliar Xiomara Martha Sánchez, acusó por lesiones graves a Leiva, y solicitó al juez prisión preventiva “por estar ante un hecho punible grave, donde el acusado puso en peligro la vida de la víctima”. El defensor Juan Ángel Almendarez justificó la agresión porque, según él, en las discotecas pasa eso, y en el caso de Leiva, “es uno de los mejores pícheres de Nicaragua por lo que solicitó la medida cautelar de presentación periódica”. El juez determinó detención domiciliaria a Leiva, la presentación al juzgado los miércoles, no asistir a centros de diversión y no comunicarse con la víctima y testigos. “Esto es irregular para la audiencia no fui citado como víctima. Nos dijeron que no meterían las manos por Leiva, y las cosas han sido distintas,”, reaccionó Armando José Zarate Hernández, de 21 años, quien fue agredido por el pelotero la noche del pasado sábado. La audiencia inicial del caso se celebrará a las 10:00 a.m. del próximo 15 de octubre. END