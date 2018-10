08, Octubre, 2015 08, Octubre, 2015 6:52 a.m. 6:52 a.m.

EL COMUNICADO OFICIAL DE LIONEL MESSI SOBRE LA ACUSACIÓN POR FRAUDE FISCAL

A través de un comunicado de Leo Messsi Management SLU, la empresa que gestiona los derechos de imagen del futbolista argentino, se resta importancia a la petición de prisión y se remite a la resolución de la Fiscalía en la que no se acusa a Messi de ningún delito fiscal. El argentino emitió el comunicado oficial porque hoy el juez instructor desestimó la petición de la fiscalía de juzgar únicamente al padre de Messi, quien asumía toda la responsabilidad por el caso que investiga una presunta defraudación de 4,7 millones de dólares procedentes de ingresos de imagen entre 2007 y 2009. En la nota, la empresa que gestiona los derechos de imagen de Messi, remarca que la Fiscalía "no acusó a Messi el paso 25 de septiembre" e insiste en que "la Abogacía del Estado contradice la solicitud y el criterio de la Fiscalía. Es más, explica que este último escrito es del 8 de julio, anterior a la determinación de la Fiscalía del 25 de septiembre. Además, explica que la pena que solicita la Abogacía del Estado "no implica su coumplimiento efectivo". "En las próximas semanas, la defensa de Lionel Messi tendrá la oportunidad de presentar sus alegaciones de cara al juicio, y las pruebas que considere oportunas, que corroboran que la posición del ministerio fiscal, de no acusar a Lionel Messi, es la correcta", cierra el texto. Con la decisión judicial de hoy quedó descartado el pedido de sobreseimiento realizado por el fiscal, y el astro del Barcelona será juzgado penalmente porque el abogado del Estado mantuvo en su escrito que lo considera "coautor" de los tres delitos. La acusación contra Messi y su padre nació en 2013. Según la investigación, evadieron impuestos de las ganancias por derechos de imagen del jugador mediante la creación de empresas pantalla en Belice y Uruguay, considerados paraísos fiscales en aquella época. INFOBAE