MICHEL PLATINI TAMBIÉN APELÓ SU SANCIÓN DE 90 DÍAS

El presidente Joseph Blatter y su potencial sucesor Michel Platini no se quedaron de brazos cruzados al ser sancionados por la FIFA con 90 días sin participar de cualquier actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. Ambos presentaron oficialmente un descargo en la cámara de recusos. El presidente de la UEFA presentó oficialmente este sábado 10 de octubre ante la FIFA un recurso contra su suspensión y agregó un nuevo episodio al escándalo en la FIFA, cuyo interés se desplaza ahora hacia los tribunales deportivos, que pueden marcar con sus decisiones el futuro de la organización. Según indicaron sus colaboradores a la AFP, el dirigente francés presentó su escrito ante la cámara de recursos del organismo, aunque por el momento se desconocen los términos de dicha apelación. Esta iniciativa, no obstante, no supone la suspensión de la sanción. Blatter, por su parte, también apeló el viernes 9 de octubre a su sanción ante la cámara de recursos y solicitó volver a ser interrogado por el Comité de Ética, ante el que ya se presentó el pasado 1 de octubre. El castigo con efecto inmediato que recibieron ambos se debe al pago sospechoso de 2 millones de dólares que Platini recibido en 2011 del propio Blatter. En una entrevista exclusiva a la AFP el pasado 29 de septiembre, Platini aseguró haber declarado al fisco esos ingresos y haber pagado los impuestos correspondientes. Minutos antes del anuncio de la suspensión, el ex jugador francés envió a la FIFA los apoyos (de al menos cinco federaciones nacionales) necesarios para presentar su candidatura a la presidencia de la FIFA, prevista para el 26 de febrero. La sanción no comporta la suspensión automática de su intención de presidir el fútbol mundial, aunque Platini deber someterse a una investigación de integridad que realizará la comisión electoral, llevada a cabo por la misma Comisión de Ética de la FIFA que lo suspendió. Antes de recibir la sanción, Platini se defendió y anunció su candidatura para la FIFA En caso de que se desestime su apelación, ambos dirigentes podrían recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de Lausana, también en Suiza. El TAS también podría recibir descargos por parte de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y de la UEFA, dos entidades que defienden a Platini y acusan a la FIFA de dañar su imagen con sanciones infundadas. Por otra parte, el candidato surcoreano Chung Mong-joon anunció que acudirá la próxima semana ante el TAS para apelar la sanción por seis años impuesta por el Comité de Ética, acusado de querer favorecer a su país, Corea del Sur, en la atribución del Mundial de 2022, que finalmente obtuvo Qatar. El millonario surcoreano, miembro de la familia propietaria del gigante automovilístico Hyundai, acusa a la comisión cometer "errores jurídicos" que "perjudican" su imagen. En estos momentos, el futuro del fútbol mundial parece estar en los escritorios y muy lejos de las canchas. INFOBAE