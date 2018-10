10, Octubre, 2015 10, Octubre, 2015 10:03 a.m. 10:03 a.m.

LAS 10 CLAVES DEL JUICIO A LIONEL MESSI

None

El argentino Lionel Messi y su padre irán a juicio en España por tres presuntos delitos de fraude fiscal que podría conllevar casi dos años de presión para cada uno. Se los sentará en el banquillo como acusados de una defraudación de 4,7 millones de dólares procedentes de ingresos de de derechos de imagen correspondientes al 2007, 2008 y 2009. El periódico deportivo MARCA consultó a Marcos Mas, abogado del Estado, para analizar los posibles escenarios de este litigio que compromete al mejor jugador del fútbol mundial y su familia. ¿Puede Messi ir preso? ¿Cuándo será el juicio? Las respuestas a estas y otras preguntas dejan más claro el panorama. 1º - Messi no iría preso Aunque termine condenado por sentencia firme, la pena de 22 meses y medio es inferior a dos años. Si se le suma que no tiene antecedentes penales, se cumplirían los requisitos para que el juez adopte la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad (art. 80 del Código Penal español). 2º - Las diferencias entre Hacienda y Fiscalía son lógicas Los intereses que defienden son distintos. La Abogacía del Estado defiende los intereses de la Hacienda Pública y es lógico que encuentre al jugador como coautor del supuesto fraude. En cambio, la Fiscalía actúa en interés de la legalidad, por lo que está en su derecho de exculpar a Messi y acusar absolutamente su padre Jorge, quien asumía toda la responsabilidad. 3º - La Fiscalía no podrá cambiar su criterio La Fiscalía no podrá cambiar de criterio el día del juicio. Según comentó Marcos Mas a MARCA, es "casi seguro que el Ministerio Fiscal reiterará sus argumentos exculpatorios hacia Leo Messi o se remitirá simplemente a su escrito anterior". 4º - Se llegó a juicio oral por falta de conformidad sobre los hechos Estaba la posibilidad de reconocimiento de hechos antes de concluir la instrucción y en tal caso se hubiera reducido la pena solicitada. Pero la defensa de Messi nunca reconoció los hechos y, por esta razón, no hubo opción de conformidad. 5º - Aún se puede evitar que Messi se siente en el banquillo Se podría llegar a un acuerdo hasta el mismo día del juicio oral. Messi y su padre deberían, en principio, abonar las multas individuales y los costos por la actuación del abogado del Estado. Las multas podrían ser rebajadas, ya que el crack argentino abonó una cuota de 10 millones de forma anticipada. LEA MÁS: Cronología del caso que puede llevar a Lionel Messi a la cárcel Lionel Messi será juzgado por fraude fiscal: pidieron 22 meses de prisión Messi: "De la plata se encarga mi papá" Lionel Messi y su padre Jorge serán juzgados por presunto fraude fiscal de 4,7 millones de dólares 6º - La fecha del juicio aún no está definida Actualmente, está en fase de calificación. Las partes acusadoras deben presentar acusaciones formales contra los imputados. El juez declaró la apertura de juicio oral porque ve indicios de criminalidad. Los acusados podrán presentar escritos de defensa. Luego, se elevarán los autos al Juzgado de lo Penal, que es el que señalará la fecha del juicio oral. 7º - El juicio no afectaría la presencia de Messi en cancha Aunque actualmente se recupera de una lesión, el litigio no tendría que complicar la presencia de Messi en los partidos del Barcelona. Su citación puede llegar a coincidir con un partido oficial, pero el juez puede evitar tal coincidencia. Sin embargo, podría celebrarse el juicio sin el acusado, ya que no se pide pena superior a dos años. 8º- Hacienda no pretende encarcelar a Messi Su objetivo no es llevar al futbolista a la cárcel ni dar ejemplos sobre conducta fiscal. Sólo se limita a perseguir delitos de defraudación y aplica las consecuencias jurídicas en beneficio de todos los contribuyentes. Solamente exigirá la cuota defraudada, los intereses y la multa. 9º - La Abogacía del Estado está dispuesta a llegar a un pacto con Messi Los términos y condiciones de la posible conformidad son ahora inciertos y no se conoce ninguna propuesta sobre el particular, pero siempre que las partes queden resarcidas habrá un acuerdo. La abogacía del Estado, con colaboración de la Agencia Tributaria, sella acuerdos que evitan la celebración del juicio con mucha frecuencia. 10º - La mejor solución para Messi es un pacto con una multa Lo mejor para todas las partes sería la conformidad. La Agencia Tributaria ingresaría las cantidades defraudadas más la multa y el futbolista evitaría el sufrimiento de un juicio mediático. Aunque lo más probables sea una sentencia absolutoria, la exposición y la imagen de Messi en un banquillo resultaría un sufrimiento innecesario para el jugador. INFOBAE