12, Octubre, 2015 12, Octubre, 2015 9:06 a.m. 9:06 a.m.

ENTREGAN ORDEN ALEXIS ARGÜELLO A DENIS MARTÍNEZ

El nicaragüense Denis Martínez, fue galardonado este lunes en la Alcaldía de Managua con la Orden a la Excelencia Deportiva Alexis Argüello, entregada por la alcaldesa Daysi Torres. Martínez es el latino más ganador en el béisbol de las Grandes Ligas con 245 triunfos. Rodeado de sus compañeros de equipo en el Mundial de 1972, Julio Juárez, César Jarquín, Calixto Vargas y Ernesto López, y el ex Grandes Ligas Porfirio Altamirano, Martínez celebró la condecoración. “Gracias por el reconocimiento que me han dado. Esto es algo significativo para mí, estoy muy agradecido por este premio que viene de una gran persona que me tocó conocer, de compartir buenos momentos con él. Nos gozamos, nos divertimos, compartimos ideas, hablamos mucho. Pero desafortunadamente no tuve el honor de conocerlo a profundidad”, señaló Martínez, miembro del Salón de la Fama del beisbol mundial. “Alexis Argüello fue una gran inspiración para mí, para poder lograr lo que hice en el beisbol, él abrió las puertas de nuestro país cuando él logra sus campeonatos, y lo hizo en un momento en el que yo buscaba un ídolo, y que mejor ídolo que él. Me agarré de un ganador”, agregó el primer pelotero nicaragüense en el beisbol de las Grandes Ligas. END