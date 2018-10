13, Octubre, 2015 13, Octubre, 2015 6:56 a.m. 6:56 a.m.

UEFA LE EXIGIÓ A MICHEL PLATINI QUE DEMUESTRE SU INOCENCIA

"Si no, no podremos apoyarlo más", aseguró el ex presidente de la Unión Danesa de Fútbol, Allan Hansen en declaraciones al periódico de su país Ekstra Bladet. Además, reconoció haberse sentido "decepcionado" cuando escuchó la noticia y afirmó que "Ese tipo de pagos se realiza a través de un contrato y debería aparecer en las cuentas de la FIFA". Michel Platini fue suspendido el jueves por 90 días de cualquier actividad relacionada con el fútbol. Esto es como medida provisional, mientras se investiga el sospechoso pago de 2,05 millones de dólares que recibió en 2011 por parte del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien también fue parado por el mismo lapso de tiempo. Escándalo en la FIFA: Michel Platini también apeló su sanción de 90 días Durante la última semana el Comité de Ética de la FIFA sancionó también al presidente de la Federación Tailandesa de Fútbol, Worawi Makudi por 90 díias y al surcoreano Chung Mong-joon, ex vicepresidente FIFA y también candidato a suceder a Blatter, por 6 años. El comité ejecutivo de la UEFA se reunirá el jueves de urgencia en su sede de Nyon, Francia, para debatir sobre su futuro. INFOBAE