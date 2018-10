13, Octubre, 2015 13, Octubre, 2015 8:31 a.m. 8:31 a.m.

UN FANÁTICO DEL FIFA 15 QUIERE ENTRENAR AL LIVERPOOL

El Liverpool decidió contestarle al aspirante del cargo: "Es imposible procesar su petición de empleo por buscar a alguien con más experiencia en el fútbol profesional. Llevar al Portsmouth de la segunda división a ganar la Premier y la Champions en cuatro temporadas en el 'FIFA 15' no es la experiencia que estamos buscando en estos momentos". Sin embargo, la institución no le cierra las puertas al aficionado. Al final de la carta, se le agradece por su interés y se espera "tener noticias suyas en el futuro". El equipo inglés no pasa por su mejor situación, suma sólo 12 unidades en el torneo de la Premier y en la última temporada no pudo clasificar a la Champions League. Por ese motivo y tras el empate frente al Everton en la última jornada, el club decidió remover de su cargo al entrenador Brendan Rodgers y contratar al alemán Jürgen Kopp. Lo extraño es que el 6 de octubre fue martes y no miércoles, como indica la fecha del documento firmado por el director ejecutivo del Liverpool Ian Ayre. INFOBAE