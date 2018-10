15, Octubre, 2015 15, Octubre, 2015 7:14 a.m. 7:14 a.m.

'VAMOS A TENER UNA GUERRA EL SÁBADO', ASEGURA EL CHOCOLATITO

Román “Chocolatito” González y Brian Viloria ofrecieron este jueves una conferencia de prensa en Nueva York, en la que reiteraron estar listos para la pelea del sábado por la corona mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Román, tricampeón mundial y defensor del título de las 102 libras, comentó ante los medios que está “en las mejores condiciones”. “Llegó el momento que tanto deseaba (…) Esperando en Dios para que el 17 de octubre todo salga bien y ganar esta pelea”, comentó el nicaragüense. “Chocolatito” dijo que no le “gusta hablar mucho” pero sí dejó claro que quiere dar un buen espectáculo: “Vamos a tener una guerra el sábado”. “Estamos listos, no tenemos miedo. Esta pelea se la dedicamos a Dios y a todo el pueblo de Nicaragua”, finalizó Román. Por su parte, el hawaiano Brian Viloria agradeció la oportunidad de enfrentarse al “Chocolatito”. “Este es el mayor reto que he tenido en mi carrera (…) Estoy preparado física y mentalmente”, dijo. “Quiero dar lo mejor”, sostuvo Viloria, quien reconoció a Román como el mejor peleador libra por libra. END