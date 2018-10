16, Octubre, 2015 16, Octubre, 2015 6:57 a.m. 6:57 a.m.

JOSEPH BLATTER DIJO QUE LE PAGÓ 2 MILLONES DE DÓLARES A MICHEL PLATINI POR UN "PACTO DE CABALLEROS"

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, habló por primera vez de un "pacto de caballeros" para referirse al controvertido pago de dos millones de dólares a Michel Platini en 2011, este viernes a la radio suiza RROTV. "Era un contrato que tenía con Platini, un pacto de caballeros, y fue llevado a cabo, no puedo dar detalles", dijo el dirigente, acusado por la Justicia suiza por este asunto y suspendido 90 días por la Comisión de Ética de la FIFA. Platini también fue interrogado por el pago y suspendido igualmente 90 días por la Comisión de Ética. La expresión evoca habitualmente un acuerdo informal entre dos personas, no necesariamente escrito. Ni legal. Esta transacción salió a la luz hace unas semanas, pero se hizo en 2011, por trabajos de asesoría que Platini habría realizado de 1999 a 2002. De todas formas, según Blatter, todo "se hizo siguiendo las reglas". El mandatario suizo protestó por su "precondena" por los medios, indicando que su suspensión había sido "un shock" y que no comprende por qué se le prohíbe el acceso a su despacho. La suspensión le está dando tiempo para "reflexionar", pero declaró que está "bien, aunque sea un momento difícil". "No puedo ir a un estadio de fútbol, pero tengo derecho a hablar con quien quiera. No he robado, no he matado, no he favorecido a nadie. No estoy apartado, solamente suspendido. Mi objetivo es presidir el Congreso del 26 de febrero, ése es mi objetivo. No creo que el Congreso vaya a ser retrasado", señaló el dirigente de 79 años. En ese congreso se decidirá quién lo reemplazará en el trono del fútbol mundial. Platini, que respondió por ello a preguntas de la Justicia suiza, continúa siendo candidato a la presidencia de la FIFA. INFOBAE