16, Octubre, 2015 16, Octubre, 2015 1:35 p.m. 1:35 p.m.

ALEMANIA NEGÓ HABER PAGADO SOBORNOS PARA SER SEDE DEL MUNDIAL 2006

Ni Alemania, un país modelo en gestión deportiva, zafó de estar involucrado en el escándalo en la FIFA. Según reportó el viernes la revista Der Spiegel, la Federación germana pagó sobornos a miembros del comité ejecutivo de la FIFA para conseguir la sede de la Copa del Mundo de 2006. La publicación señaló que el comité de la candidatura alemana estableció un fondo de 10,3 millones de francos suizos (unos seis millones de dólares en ese momento) con una contribución privada del ex jefe de Adidas, Robert Louis-Dreyfus, quien murió en 2009. El dinero habría sido utilizado para asegurar los votos de cuatro representantes asiáticos del Comité Ejecutivo de la FIFA, antes que el torneo fuese otorgado a Alemania el 6 de julio de 2000, indicó la revista. Ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo de Alemania 2006 Los asiáticos se unieron a los funcionarios europeos para votar por Alemania, que se impuso 12-11 después que el neozelandés Charles Dempsey se abstuvo (24 personas integran el comité). Spiegel dijo que Franz Beckenbauer, ex futbolista alemán y quien dirigió el comité de la candidatura, Wolfgang Niersbach, el actual presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), y otros altos funcionarios, sabían de la existencia del fondo al menos en 2005. El préstamo de Louis-Dreyfus supuestamente se mantuvo en secreto, y no apareció en el presupuesto del comité de la candidatura, ni tampoco en el presupuesto posterior del comité organizador del Mundial. Según Spiegel, el ex jefe de Adidas pidió que le devolvieran el dinero un año y medio antes que empezara el campeonato. Beckenbauer y Niersbach "empezaron en 2005 a buscar la manera de devolver los fondos ilícitos sin levantar sospechas", reportó la revista. Por su parte, la DFB confirmó el viernes que investiga si el pago hecho por el comité organizador del Mundial a la FIFA en abril de 2005 para un "programa cultural", fue usado inapropiadamente. "Como parte de sus auditorías, la DFB no encontró evidencia de irregularidades. Tampoco hubo ninguna evidencia de que se hayan comprado votos de delegados como parte del proceso de candidatura", dijo la federación en un comunicado. La vocera Pamela Mueller-Niese dijo a la agencia AP que el Ministerio del Interior de Alemania "no tiene conocimiento" sobre el asunto. INFOBAE