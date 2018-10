18, Octubre, 2015 18, Octubre, 2015 3:07 a.m. 3:07 a.m.

SELECCION U12 ABRE CON VICTORIA CONTUNDENTE

Nicaragua dio su primer paso camino a la medalla de oro del Campeonato Panamericano U12. Además de presentarse como campeón defensor, sede y tercera mejor selección del planeta, no le fue difícil su primera victoria frente a Costa Rica, a la que venció ayer 11-0 en cinco episodios. Con el carabinero Luis Romero como encargado de silenciar a Costa Rica, que fue limitada a un solo sencillo durante el juego, más una violenta labor ofensiva de 13 imparables, incluido el jonrón de dos carreras de José Miranda en el cuarto, Nicaragua se quedó con su primera victoria. “Sabía que Costa Rica no era tan peligrosa. Me enfoqué en tirar rectas para que no me batearan”, comentó después del juego Luis Romero, quien dejó la loma en el quinto, luego de base por bolas y sencillo permitido, pero en su faena logró ponchar a siete y retirar en fila a seis. Keiber Guadamuz se presentó sin magia para lanzarle a Nicaragua. Cargó con la derrota y abandonó el montículo en el tercero, con ocho carreras admitidas a su registro, víctima de la explosividad de los nacionales. Poderosa artillería Cristian Moreno bateó de 3-3 y empujó tres carreras, misma cantidad que logró arrastrar Léster Medrano, que se fue de 2-2. Elián Rayo, Fidel Loáisiga y José Miranda llevaron al plato las restantes cinco carreras de Nicaragua, que explotó en la tercera entrada, con seis hit y siete anotaciones. Los nacionales tienen su segundo compromiso esta tarde (1:00 p.m.) frente a Panamá, en el estadio de Roberto Clemente en el parque Luis Alfonso Velásquez. DIARIO HOY.COM