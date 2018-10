21, Octubre, 2015 21, Octubre, 2015 9:17 a.m. 9:17 a.m.

¿CUÁNTO GANAN LAS ESTRELLAS DEL BARCELONA Y DEL REAL MADRID?

El portal de noticias Sport You publicó los sueldos del plantel del club catalán, al igual que lo hizo con el equipo madrileño en marzo pasado. El mejor pago de los dos planteles es Lionel Messi. El delantero argentino embolsa alrededor de USD 24 millones al año, es decir unos USD 2,740 por hora y USD 45 por minuto. Además, duplica el salario de sus compañeros de ataque, Luis Suarez y Neymar quienes no superan los USD 12 millones. Andrés Iniesta apenas sobrepasa los USD 8,5 millones, seguido del croata Ivan Rakitic quien embolsa cerca de USD 1 millón menos que el español. Por otra parte, en marzo de este año, el mismo sitio había revelado los números que rodean al plantel del Real Madrid. El portugués Cristiano Ronaldo gana USD 17,850 millones, lo que significa que el delantero obtiene USD 2,037 por hora y USD 34 por minuto. MESSI GANA USD 45 POR MINUTO MIENTRAS QUE RONALDO COBRA USD 34 Detrás de él aparece el gales Gareth Bale, quien cobra USD 12,50 millones al año y el defensor Sergio Ramos cuyo contrato no llega a los USD 12 millones. Por su parte, las ganancias del francés Karim Benzema lo ubican en la cuarta posición con USD 9 millones, delante del colombiano James Rodríguez y del alemán Toni Kroos, ambos con USD 6,8 millones. Las listas continúan, Barcelona: 6. Sergio Busquets – USD 6,8 millones 7. Daniel Alves - USD 6,8 millones 8. Gerard Piqué- USD 6,5 millones 9. Javier Mascherano – USD 6,2 millones 10. Jordi Alba: USD 4,5 millones 11. Arda Turan: USD 4,5 millones 12. Claudio Bravo: USD 3,9 millones 13. Thomas Vermaelen: USD 3,9 millones 14. Marc-André Ter Stegen: USD,4 millones Real Madrid: 7. Luka Modric: USD 5,1 millones 8. Marcelo: USD 4,5 millones 9. Pepe: USD 4,3 millones 10. Álvaro Arbeloa: USD 3,1 millones 11. Raphael Varane: USD 2,7 millones 12. Isco: USD 2,2 millones 13. Keylor Navas: USD 2,2 millones 14. Jesé: USD 1,3 millones INFOBAE