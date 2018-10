21, Octubre, 2015 21, Octubre, 2015 10:27 a.m. 10:27 a.m.

LIVERPOOL COMPARA A SU ENTRENADOR CON BARACK OBAMA

El ex director técnico del Borussia Dortmund no consiguió ganar en su debut en la Premier League ante el Tottenham. Sin embargo, los dirigentes lo respaldan a través de un particular poster. El formato de la imagen es similar al que Barack Obama usó en su carrera para convertirse en el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos. Aquella campaña fue bautizada bajo el nombre "Hope", es decir, "esperanza". Seis años más tarde, el Liverpool decidió reutilizar aquella exitosa idea del candidato demócrata para darle fuerzas a su nuevo entrenador. En el debut del alemán, el club ingles empató 0 a 0 con el Tottenham y suma sólo tres triunfos en nueve partidos disputados en la Premier League. Los anteriores encuentros estuvieron bajo el mando del norirlandés Brendan Rogers quien además empató los dos cotejos de la Europa League ante el Bordeaux y frente al Sion. Mañana, será el primer partido de Jürgen Klopp en Anfield ante el Rubin Kazan por el certamen continental. El alemán estuvo siete años al frente del Borussia Dortmund en donde ganó dos Bundesliga, dos Supercopa de Alemania y una Copa de ese país. Igualmente, lo más destacado fue haber llegado a la final de la Champions League en la temporada 2012/13, cuando cayó por 2 a 1 ante el Bayern Münich en el partido definitorio. Klopp cuenta con el respaldo de sus dirigentes y de la afición, mañana se sabrá si la campaña de "esperanza" fueron o no suficientes para que pueda conseguir una victoria en la Europa League. infobae