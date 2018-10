24, Octubre, 2015 24, Octubre, 2015 10:40 a.m. 10:40 a.m.

UN EX COMPAÑERO DE CELDA DE NELSON MANDELA SE POSTULARÁ PARA PRESIDENTE EN LA FIFA

El sudafricano Tokyo Sexwale, histórica figura anti-apartheid y excompañero de celda de Nelson Mandela, será candidato para presidir la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), según lo anunció oficialmente uno de sus ayudantes. A sus 62 años se convirtió en el quinto candidato oficial a las elecciones para suceder a Joseph Blatter en la presidencia de la FIFA, que tendrán lugar el 26 de febrero de 2016. Se suma así en la lista de aspirantes al francés Michel Platini (presidente de la UEFA), el príncipe jordano Ali Bin Al Hussein, el ex capitán de la selección de Trinidad y Tobago David Nakhid y el galo Jéome Champagne, ex secretario general adjunto de la FIFA. "Tokyo Sexwale será candidato a la presidencia de la FIFA", confirmó uno de sus colaboradores. El presidente del Comité de Supervisión de la FIFA para Israel y Palestina, sonaba con insistencia en los últimos días y finalmente decidió dar un paso al frente, a pesar de que a principios de mes, Sexwale había dicho en Tel Aviv que todavía no había tomado una decisión. El adinerado empresario pasó trece años en la prisión de Robben Island con Nelson Mandela. Tras la caída del régimen del apartheid tuvo funciones políticas, entre ellas la de ministro. La FIFA no ha tenido nunca un presidente electo africano, aunque actualmente el cargo interino lo ocupa elcamerunés Issa Hayatou, máximo responsable de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), mientras dure la suspensión de 90 días -hasta principios de enero- de Joseph Blatter, investigado por la justicia suiza. INFOBAE