27, Octubre, 2015 27, Octubre, 2015 3:39 a.m. 3:39 a.m.

JUSTICIA ESPAÑOLA IMPUTÓ A LA MADRE DE NEYMAR POR "ESTAFA" Y "CORRUPCIÓN

La justicia española imputó a la madre de Neymar por "estafa" y "corrupción entre particulares" en una de las causas abiertas por el traspaso del astro brasileño al FC Barcelona en 2013, informó este martes una fuente judicial. En una de las múltiplas causas de este escándalo, la Audiencia Nacional de Madrid, especializada en grandes delitos económicos, investiga desde junio una denuncia contra el jugador, su padre, el Barça, sus dirigentes y el anterior club de Neymar, el Santos brasileño. La querella fue presentada por el fondo de inversiones brasileño DIS, que poseía el 40% de los derechos deportivos del jugador y se considera perjudicado por el proceso de traspaso. Según el periódico deportivo español Marca, que cita la resolución judicial, la imputación de la madre de Neymar, Nadine Gonçalves da Silva Santos, responde al hecho de que ella es propietaria al 50% de le empresa N&N Consultoria Esportiva e Empresarial, también denunciada por la querella de DIS. El fichaje de Neymar no cesa de generar problemas judiciales al club catalán desde hace dos años. La operación se cifró inicialmente en 57.1 millones de euros por parte del Barça pero la justicia española elevó el monto pagado por el club a al menos 83.3 millones. DIS, que recibió 6.8 millones de euros de los 17.1 millones pagados al Santos, se considera perjudicado de dos maneras. Primero, por un acuerdo entre Neymar y el Barça por 40 millones de euros, que según DIS impidió a otros clubs pujar por el delantero, vulnerando el libre mercado y pudiendo constituir un "delito de corrupción entre particulares". Por otro, los acuerdos entre el Barça y el Santos podrían recaer en delito de "estafa por simulación contractual". DIS considera que algunos anexos al contrato sirvieron para ocultar el montante real pagado al club brasileño y, por lo tanto, la parte que le correspondía. El Barcelona se defendió afirmando que los contratos eran reales y que el delito de "corrupción entre particulares" no se puede aplicar en el caso Neymar ya que éste concierne a objetos y no a personas. Pero esta nueva causa se suma a los procesos ya iniciados en España y Brasil por presunto fraude fiscal. Sospechosos de haber ocultado ante hacienda el precio real del traspaso, el presidente azulgrana Josep Maria Bartomeu, su predecesor Sandro Rosell y el propio club serán juzgados por delitos fiscales en España. En un procedimiento paralelo, la justicia brasileña ordenó el mes anterior congelar bienes de Neymar, acusado de fraude fiscal, por un valor de 188.8 millones de reales (42.17 millones de euros). EFE