28, Octubre, 2015 28, Octubre, 2015 2:50 a.m. 2:50 a.m.

CHOCOLATITO QUIERE $1 MILLÓN POR PELEA CON EL GALLO ESTRADA

Hace unos días el periodista David Faitelson, de ESPN, criticó a la cadena HBO y a los promotores encargados de la velada que se realizó el pasado 17 de octubre en Nueva York, por la discreta bolsa que le pagaron al tricampeón mundial Román “Chocolatito” González, en su combate contra el hawaiano Brian Viloria. Román ganó 250,000 dólares, según fuentes. Esta es la bolsa más grande que ha ganado en su carrera, pero ciertamente es una poquedad respecto a lo que vale el nica como boxeador y al espectáculo que brinda sobre el ring, y también si se toma en cuenta su condición de mejor boxeador del mundo libra por libra. Después de su victoria contundente contra Viloria, a quien noqueó en 9 asaltos, la ola de rumores sobre su próximo rival sigue creciendo. Este martes, en una conferencia de prensa que brindó en las oficinas de Keiser University, en Managua, el tricampeón afirmó que le ofrecieron medio millón de dólares para enfrentar al mexicano Juan Francisco “Gallo” Estrada, cantidad que no dudó en rechazar porque insiste en que le paguen 1 millón como mínimo. ¿Cómo recibiste la noticia de ser confirmado como el número uno del mundo? La verdad es que muy feliz, llegando a mi país, he recibido muchos reconocimientos, ahora tendremos una velada en Carazo con la ayuda de la Universidad Keiser. Posiblemente el año que viene. ¿Qué opinión tenés sobre las declaraciones de Juan Francisco “Gallo” Estrada, quien aseguró que no sos la gran cosa? Respeto a cualquiera, solo trato de hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Él tiene las ganas de pelear conmigo, estoy dispuesto a enfrentar al ‘Gallo’ siempre que me paguen bien. ¿Después de la pelea contra Brian Viloria se habló algo sobre enfrentar a Estrada? La verdad es que no he escuchado de la revancha, simplemente que están ofreciendo una bolsa muy pequeña: si a mí no me pagan lo que pido, no peleo. ¿Cuánto te están ofreciendo? Casi 500,000 dólares, entonces mejor no, esa pelea vale mucho más porque se unificarían tres títulos. Estando como número uno del mundo, no vale la pena pelear por tan poco dinero. Se habla de que regresás en febrero, ¿esta sería una pelea titular o simplemente un combate para mantenerte activo? Se está mencionando la posibilidad de pelear el campeonato de las 115 libras. Hay muchos rivales, también hay la posibilidad de pelear con el argentino Juan Carlos Reveco, vamos a ver qué es lo que pasa. Es un hecho que voy a defender mi título en febrero. A mí me gustaría sinceramente pelear con el ‘Gallo’ y que nos paguen lo que nos merecemos. ¿Creés que es posible que te paguen ese millón? ¿Por qué no? Estoy como número uno del mundo, ha valido la pena el esfuerzo. HBO nos ha abierto las puertas para que nos mostremos y que la gente pueda ver el espectáculo, veremos qué sucede. ¿Cuánto es lo mínimo que aceptarías para pelear contra Estrada? 1.5 o 1 millón de dólares, si quieren; si no, no hay nada. El ‘Gallo’ es el que quiere pelear conmigo, yo ya le gané a Estrada, vencí a Viloria, un rival del que mucha gente lo puso como difícil, lo maté, le gané de calle, y el mexicano no pudo. De no concretarse la pelea con Estrada, ¿cuál es el rival inmediato que te gustaría enfrentar? Me gustaría Naoya Inoue, el campeón japonés de las 115 (Organización Mundial de Boxeo, OMB). Es un rival difícil, pero veremos qué pasa, porque tengo entendido que subirá a 118 libras. Si no se da esa pelea en 115, ¿qué podría venir? Donnie Nietes supuestamente quiere pelear conmigo y unificar títulos, pero cuando estuvimos en 105 y 108 lo encontré en México, hablamos de eso y no se dio. Honestamente no creo que quiera. Fuente: END