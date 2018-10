EL JEQUE SALMAN, CANDIDATO OFICIAL A PRESIDIR LA FIFA, ESTÁ ACUSADO DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

La asociación "Americanos por la Democracia y los Derechos Humanos en Bahrein" (ADHRN) denunció que hay evidencias de que el Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa cometió crímenes contra la humanidad. El medio español Mundo Deportivo indica que ADHRN envió una carta al presidente interino de la FIFA, Issa Hayatou, en la que expresa su preocupación por la candidatura del jeque. Salman, quien tiene 49 años, era presidente de la Asociación de Fútbol de Bahréin (BFA) en 2011 cuando varias personas murieron durante la represión de las manifestaciones de opositores reclamando reformas políticas. Organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan al jeque Salman, quien actualmente es el titular de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC por sus siglas en inglés) de haber ayudado a la identificación de jugadores implicados en estas manifestaciones. Al parecer, mientras el jeque fue presidente de la BFA el gobierno de Bahréin castigó a base de torturas a más de 150 personas de su comunidad deportiva por haber participado en protestas a favor de la democracia. La ADHRN alega que Salman colaboró presuntamente con las fuerzas de seguridad en la identificación de los deportistas que se manifestaron, que fueron detenidos y más tarde torturados. Una de las manifestaciones realizadas a favor de la democracia durante 2011 en Manama, capital de Bahréin. AFP Enérgica defensa Tras sufrir el impacto en su contra, el jeque Salman denunció "las sucias mentiras" en las acusaciones que le lanzaron sobre haber vulnerado los derechos humanos, algo que ensucia su campaña para la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). "Estas son acusaciones falsas, sucias mentiras que se repiten una y otra vez", declaró a la cadena BBC el presidente de la Confederación Asiática. "No puedo desmentir algo que no he hecho", añadió el miembro de la Familia Real de Bahrein que el lunes anunció su candidatura para suceder a Joseph Blatter. "Tales acusaciones no son sólo perjudiciales, son también muy dolorosas. Hay gente con un plan en mente", añadió sin precisar. Más de 150 deportistas bahreiníes fueron detenidos y luego torturados como consecuencia de haber participado de las protestas. AFP Perfil dirigencial Apoyado por la AFC, el jeque Salman aparece como uno de los candidatos mejor colocados para suceder a Blatter en las elecciones del 26 de febrero. Aseguró que en caso de ser elegido no pedirá un salario y repitió la intención de recuperar la imagen de la FIFA, sacudida en los últimos meses por escándalos de corrupción. "Con el apoyo que recibo, podemos rectificar la situación rápidamente", afirmó el directivo. "Tenemos grandes ejemplos de organización en el mundo del fútbol, la Premier League, la Bundesliga, incluso la UEFA, que si bien no tienen la importancia de la FIFA desde el punto de vista financiero ni deportivo igual funcionan de manera muy profesional. Eso es lo que queremos hacer en la FIFA", concluyó. La FIFA validó este miércoles siete candidaturas a la presidencia para las elecciones que se realizarán el próximo 26 de febrero para sustituir a Blatter, entre las cuales se encuentra la de Salman. INFOBAE