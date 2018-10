INVESTIGAN A NEYMAR POR ESTAFA Y CORRUPCIÓN

None

En dos dictámenes, la Audiencia Nacional rechazó los recursos de apelación presentados por la defensa de Neymar y el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, contra la apertura de la investigación, en la que están querellados junto con Sandro Rosell, ex directivo del club, y el padre del futbolista, entre otros, por. La querella fue presentada por el, que poseía eldeportivos del jugador y se considera perjudicado por el proceso de traspaso. Ahora, los magistrados Angela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel destacan que la investigación tiene "" y por eso se rechazaron las apelaciones presentadas. Según los cálculos del, quien lleva la causa en Barcelona , el coste del traspaso alcanzó los USD 91 millones, contrario a lo que sostiene Rosell, quien aseguró que la operación se hizo por USD 62,3 millones. La diferencia se logró gracias a que varios contratos vinculados al fichaje del futbolista no eran sino una forma dedel Barcelona al Santos , aunque se simulase concomo un partido amistoso.Esto habría provocado un "" para la empresa DIS, que en el momento del traspaso tenía el 40 por ciento de los derechos federativos del jugador. A su vez, los magistrados destacan que la "posible alteración de las reglas del libre mercado de fichaje de futbolistas" que pudo provocar la operación justifica la imputación por un. Además de contra Bartomeu, Rosell y Neymar, la empresa DIS se querelló contra el Barcalona y el Santos como personas jurídicas, el padre del jugador, Neymar Da Silva, el presidente del club brasileño, Odilio Rodríguez, y su predecesor en el cargo, Luis Alvaro de Olieira. Sin embargo, el jueza declarar hasta no contar con toda la información que solicitó en junio. En la causa por el fichaje de Neymar que se sigue en Barcelona, la Fiscalía pide que Bartomeu sea condenado a dos años y tres meses de cárcel y Rosell a siete años y medio, al tiempo que reclama que los dos mandatarios y el propio club abonen multas e indemnizaciones por responsabilidad civil que superan los. Mientras tanto, y para perjuicio del 10 brasileño, la Justicia brasileña ordenó el mes pasadopor un valor de USD 46,7 millones. INFOBAE