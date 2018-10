29, Octubre, 2015 29, Octubre, 2015 10:25 a.m. 10:25 a.m.

“CHOCOLATITO” INICIARÁ ENTRENAMIENTOS EN DICIEMBRE

Román "Chocolatito" González, nuestro tricampeón nicaragüense, aseguró que iniciará entrenamientos en diciembre para estar preparado ante cualquier pelea que pueda asegurarse en los próximos meses. “Todo noviembre estaré descansando y en diciembre entramos al gimnasio nuevamente. No sabemos en qué fecha pueda venir una pelea, pero ya es momento de iniciar el plan de trabajo por cualquier pelea que pueda venir en el camino”, afirmó. El rival más próximo para Chocolatito, según indicó podría ser con el “Gallo” Estrada, pelea por la unificación de títulos, no obstante dijo que “vamos a ver qué es lo que pasa todo este año”. La Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos, va a escoger al mejor boxeador del año, ya Román ha sido en semanas anteriores nombrado el mejor libra por libra del mundo por revistas internacionales como The Ring, sin embargo, con la humildad que lo caracteriza, aseguró no estar pendiente de los ranking mundiales. “Hoy en día creo que los boxeadores nos merecemos los méritos, pero que sigan ellos votando, escuché que el CMB me eligió como el pelador del año, y vamos a ver qué es lo que pasa”. “Si a mí me quitan como número uno no hay problema. La verdad de las cosas que para mí lo más importante es mantener ni título”, reiteró el Tricampeón. “Nunca me imaginé estar como número uno del mundo, me siento feliz de estar, pero lo más importante es seguir ganando, mantener el campeonato y buscar la cuarta y la quinta (corona) y sé que lo podemos lograr porque hoy más que nunca entraré con más fuerza al gimnasio, y con la ayuda de Dios, mi familia y mi equipo vamos a traer la cuarta corona”, añadió. 19 DIGITAL