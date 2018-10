29, Octubre, 2015 29, Octubre, 2015 1:45 p.m. 1:45 p.m.

FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN SUB 22 DE BRASIL, ACUSADOS DE ABUSO SEXUAL

El Servicio Policial de Toronto (TPS) publicó una orden de arresto contra el volante del Chelsea Lucas Piazon y contra el arquero del Botafogo, Andrey Da Silva. Ambos están acusados de haber abusado de una joven de 21 años durante los Juegos Panamericanos que se disputaron en esa ciudad canadiense en julio de este año. Los futbolistas formaban parte de la selección sub 22 de Brasil, que ya había obtenido la medalla de bronce cuando el 25 de julio decidieron ir a una discoteca de la zona en donde conocieron a la víctima, de la cual aún no se conocen datos oficiales. Luego, ambos jugadores acompañaron a la joven a su domicilio y una vez que se quedó dormida, abusaron sexualmente de ella. Después de cometer el delito, ambos escaparon y volvieron a su país natal dos días después. En Canadá, forzar a alguien a participar en actividades sexuales sin el consentimiento de la persona se considera violación o asalto sexual y es ilegal incluso cuando ocurre entre marido y mujer. Piazon lleva varios años jugando en Europa. Si bien su pase pertenece al Chelsea, suele ser cedido a préstamo a otros clubes, como el Málaga, el Vitesse, el Eintracht de Franckfurt y por último el Reading, donde milita actualmente. Andrey Da Silva todavía ataja en el Campeonato Brasileño de Fútbol, más precisamente en el Botafogo-SP. Hasta el momento, la dirigencia de los clubes no ha hecho declaraciones al respecto y el vocero del Chelsea aseguró que ellos todavía no recibieron ningún documento que los obligue a actuar de alguna manera en particular. Por otra parte, al estar fuera del país donde se está realizando la investigación, ambos futbolistas tendrían que ser extraditados para enfrentar los cargos, pero Canadá no tiene este tipo de acuerdos con Brasil. La inspectora canadiense de crímenes sexuales Joanna Beaven-Desjardin declaró: "Lo más conveniente, tanto para la víctima como para los acusados, es que ellos cooperen". Lo curioso es que esta es la segunda vez que atletas brasileños se ven envueltos en delitos sexuales durante los Juegos Panamericanos de Toronto. El arquero de la selección de waterpolo, Thye Mattos Ventura Bezerra, también está siendo buscando por la policía canadiense por haber acosado de una mujer de 27 años durante la competencia. INFOBAE