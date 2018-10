01, Noviembre, 2015 01, Noviembre, 2015 4:55 a.m. 4:55 a.m.

FAMILIAS DE BATAHOLA APROVECHAN AL MÁXIMO ESPACIO DE ESPARCIMIENTO REHABILITADO POR EL GOBIERNO SANDINISTA

Cada fin de semana las familias del Distrito II de Managua aprovechan al máximo del Parque Héroes y Mártires de Batahola, un parque emblemático del sector que fue embellecido y mejorado por el Gobierno Sandinista con el fin de garantizar la alegría y esparcimiento de los pobladores de ese sector capitalino. Como ya es costumbre cada fin de semana, las instalaciones que cuentan con condiciones de primera clase, se encontraron abarrotadas de personas que ahora pueden disfrutar de sana recreación en un lugar que antes nada más les inspiraba tristeza. “Ahora hay alegría bastante, hay mucha gente. Nunca había mirado algo como esto. Antes era triste ahora es más distinto es más alegre”, aseguró el abuelo Lucas Antonio Quintanilla. Los niños son los que en su mayoría dan alegría al espacio de recreación haciendo uso de los modernos juegos y de las canchas deportivas. “Aquí vengo siempre a jugar a resbalarme y jugar todos los juegos. Lo que más me gusta es resbalarme y jugar con mis amigos”, dijo Estiven Zavala, que inventó a sus demás vecinos a cuidar el parque y mantener limpio el bien que es propiedad del pueblo. Por su parte el joven Marcio Cruz González reconoció el esfuerzo hecho por el gobierno sandinista de procurar la diversión sana al pueblo. “Antes nosotros no teníamos esto, ahora tenemos WI - FI gratis después de una larga jornada en la semana venimos aquí a divertirnos entre nosotros mismos y jugar sanamente sin drogas ni nada”, afirmó Para Cruz uno de los aspectos más destacables del parque es contar con el internet inalámbrico gratuito pudiendo estar al día con las nuevas aplicaciones móviles, algo que solo podía lograr pagando en un ciber-café. Para el joven Francisco Aguirre Herrera en cambio, lo que más le atrae del espacio público son las canchas deportivas. “Aquí podemos venir a jugar y a usar el WI-FI que es libre… no pensaba realmente que viniera algo así aquí, todo es gracias al Presidente que lo hizo […] Antes todo esto estaba desbaratado y hay que cuidar lo que es de nosotros no hay que destruir las cosas que son de nosotros”, aseguró.