01, Noviembre, 2015 01, Noviembre, 2015 10:12 a.m. 10:12 a.m.

CRISTIANO CONFIESA QUE FUE "COMPLICADO" VER A MESSI GANAR BALONES DE ORO

El delantero luso del Real Madrid Cristiano Ronaldo admitió que "fue complicado" ver a su gran rival Lionel Messi ganar cuatro Balones de Oro, aunque afirma que no se molesta con los éxitos del argentino porque en su cabeza se considera "el mejor". "Fue complicado ver a Messi ganando varios Balones de Oro. Pensaba: ¿para qué voy a ir a la gala?", afirmó el astro luso en una entrevista que publica este domingo el diario El País, con motivo del próximo estreno del documental "Ronaldo". No obstante, preguntado sobre los éxitos de Messi, Cristiano asegura que "no me molesta. Si miras mis últimos ocho años siempre he estado en la cúspide. Y es difícil. Nómbrame a otro que lo haya hecho". "Quizás para ti el mejor sea Messi: en mi cabeza, soy yo. Y todos deberíamos pensarlo de nosotros mismos", añadió el ganador de tres Balones de Oro (2008, 2013, 2014), en una entrevista concedida a un reducido número de medios, entre ellos, El País. Cristiano protagoniza el documental Ronaldo, que bajo la dirección de Anthony Wonke, repasa un año en la vida de la estrella portuguesa, desde que recogió su segundo Balón de Oro en enero de 2014 hasta que acudió Zurich a por el tercero un año después. "Conoce el hombre detrás del mito" es la frase promocional de un documental del que Cristiano asegura que "es todo real, no es falso, soy yo". Cuando le propusieron la idea, "estaba feliz de poder mostrar para mí, mi familia y mis fans como es mi existencia", añadió Cristiano sobre un documental que se abre ya con una declaración ilustrativa de la personalidad del jugador. "Lo más importante para mí es ganar. Tan sencillo como eso", afirma, antes de admitir que "estoy cabreado cuando pierdo. A veces me arrepiento de lo que hago, grito, digo de todo. Mi temperamento me lleva a exagerar. Pero es parte de mí y quien trabaja conmigo lo sabe". Disciplinado y profesional, Cristiano se prepara mucho físicamente asegurando que "lo más importante que tengo es mi cuerpo y debo cuidarlo", antes de concluir que "mi vida es el fútbol, me entrego al 100%". El documental "Ronaldo" se podrá ver en todo el mundo el próximo 9 de noviembre.