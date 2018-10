10, Noviembre, 2015 10, Noviembre, 2015 10:08 a.m. 10:08 a.m.

KARIM BENZEMA DENUNCIA A UN CANAL FRANCÉS POR DIFUNDIR LAS ESCUCHAS DEL CHANTAJE SEXUAL

Karim Benzema está pasando el peor momento de su carrera, pero no por lo hecho dentro del campo de juego, sino por su vida extrafutbolística. Tras la denuncia por chantaje sexual a su compañero de la selección francesa Mathieu Valbuena, ahora el ex Lyon ha decidido iniciar una demanda contra la cadena Europe 1 por publicar parte de las conversaciones que mantenía con un amigo en las que el futbolista hacía referencia a la extorsión. El canal francés publicó este martes una escucha telefónica de 20 minutos del pasado 6 de octubre entre Benzema y un allegado, en la que le contaba su encuentro con Valbuena para intentar convencerlo de que pagase a los chantajistas, que tenían una cinta de contenido sexual con el centrocampista del Lyon como protagonista, y dejaba claro que se limitaba a advertirle de la amenaza. El abogado del acusado, Sylvain Cormier, declaró: "Voy a ser muy claro, estoy escandalizado por el procedimiento. Difundir, no una conversación en su conjunto, sino extractos. Cuando descubrí el caso, vi que hay ciertos pasajes que podrían ser malinterpretados". El representante legal de Benzema remarcó que en el final de la conversación se escucha claramente que el atacante le da "el mejor consejo", el de no pagarle a los chantajistas. Cormier defendió de manera eufórica a su cliente y sentenció: "Lo que es seguro es que este procedimiento se ha hecho a propósito. Damos por finalizado el partido y anunciamos que depositaremos una querella por violación del secreto de instrucción. No se pueden difundir, porque además está castigado por la ley, pasajes seleccionados y voluntariamente los más desagradables". Por este caso, Benzema estuvo detenido el pasado miércoles 4 de noviembre y pasó la noche en una comisaría de Versalles. Tras declarar ante la Justicia, el delantero quedó imputado por supuesta complicidad en una tentativa de extorsión. Mientras tanto, se entrena normalmente con el Real Madrid y sus compañeros han evitado dar declaraciones más allá de brindarle su apoyo. Por otra parte, tanto él como Valbuena han sido desafectados de la convocatoria de la selección gala, debido a que, por motivos legales, no pueden compartir tiempo juntos. INFOBAE