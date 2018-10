10, Noviembre, 2015 10, Noviembre, 2015 11:48 a.m. 11:48 a.m.

GIANNI INFANTINO PROPONE UN MUNDIAL CON 40 EQUIPOS

None

Las elecciones en FIFA tendrán lugar en Zúrich el próximo 26 de febrero y hay siete candidatos habilitados, incluido el suspendido Michel Platini, para reemplazar a Joseph Blatter luego de 17 años de mandato. Gianni Infantino es el secretario general de la FIFA y uno de los aspirantes al sillón de Zúrich. En una entrevista publicada por el sitio Mundo Deportivo, el candidato contó cuáles serán sus medidas en caso de ser elegido como máximo representante de la FIFA. La más llamativa de sus propuestas es la de llevar a 40 los cupos para la Copa del Mundo, basado en lo realizado con la Eurocopa: "Miren lo que hicieron algunos equipos que nunca se habían clasificado y algunos equipos que siempre clasificaron no lo hicieron". Agregó que el cambio "despertó nuevo entusiasmo". "Si uno pretende desarrollar el fútbol, debe involucrar más asociaciones al mejor evento deportivo del mundo: la Copa Mundial", explicó. Si bien el objetivo es ambicioso, el deseo es llevarlo a cabo para la Copa del Mundo de 2026, ya que la clasificación para Rusia 2018 ya inició y el plan para Qatar 2022 consiste en concentrar los 64 partidos en 28 días para presentar el torneo en noviembre-diciembre en lugar de la fecha tradicional de junio-julio. Por otra parte, Infantino se mostró abierto a escuchar reclamos para poder sacar adelante el complicado momento que vive el organismo: "Voy a explicar detenidamente en mi programa cómo atacar los problemas, pero antes quiero hablar con todos. Saber cómo respira el fútbol. Por eso estoy realizando un auténtica vuelta al mundo, un 'Gianni on tour', para conocer los problemas e inquietudes de primera mano". El plan de reestructuración que propone el dirigente de 45 años se basa en tres principios fundamentales: reformas, democracia y desarrollo. Reformas para lograr una mayor transparencia: "Busco la separación entre el Comité Ejecutivo, que se llamará Consejo, y la Administración. El Ejecutivo se encargará de la estrategia, la política deportiva, y la Administración del poder ejecutivo. La separación debe ser muy clara, con transparencia, con limitación de mandatos, límite de edad para el presidente". Según Infantino, un proceso democrático sería fundamental "para que cada cual pueda hacer oír su voz, no simplemente poder votar cada cuatro años a un presidente en el Congreso. Que puedan opinar e incidir en decisiones estratégicas" Por último, el candidato propone un desarrollo del fútbol para que éste vuelva a estar en el primer plano, con "una visión que no sólo sea desde Zúrich, sino sabiendo lo que se necesita en Chile, Burundi, Japón o donde sea. Cada país, cada caso, es diferente". Para esto, el suizo contó que les abrirá la puerta de la FIFA "tanto a los que han sido grandes en la historia del fútbol, a los ex jugadores, como a los que actualmente juegan por todo el mundo. Fundamentalmente a aquellos que vibran con el fútbol, que lo llevan en su corazón, que circula por su sangre, que lo han vivido o todavía lo hacen día a día. Hay que contar con ellos". Para poder incluir todas esas voces en los pasillos del ente rector de fútbol mundial, Infantino pretende un Comité Estratégico como el que se inaugura en la UEFA este año, en el que participan los clubes, las ligas y los sindicatos de futbolistas. El secretario general de la UEFA cuenta hasta ahora con el apoyo de las federaciones de su continente, por eso ha realizado una gira por África, Asia y actualmente por Sudamérica. Con respecto a uno de sus rivales en los comicios, Michel Platini, comentó: "No voy a ser nunca un candidato contra Michel Platini, mi presidente. Si puede o quiere seguir con su candidatura, yo soy fiel a él, de eso no debe quedar duda alguna, retiraría la mía. Tengo muy claro el concepto de lealtad. Pero dicho eso, ahora soy candidato y voy a seguir adelante". Además de los europeos, hay otros cinco candidatos para las elecciones del 26 de febrero que se celebrarán en Zúrich: el príncipe jordano Ali bin al Husein; el presidente de la Federación Liberiana de Fútbol, Musa Bility; el ex secretario general adjunto de la FIFA Jérome Champagne; el presidente de la Confederación Asiática, Salman bin Ibrahim Al Khalifa; y el sudafricano ex compañero de celda de Nelson Mandela Tokyo Sexwale. INFOBAE