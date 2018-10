14, Noviembre, 2015 14, Noviembre, 2015 8:27 a.m. 8:27 a.m.

"EL BOXEO ESTARÁ MEJOR SIN FLOYD MAYWEATHER"

En una extensa carta publicada en Playboy.com, el ex boxeador Óscar de la Hoya criticó ferozmente la carrera del famoso púgil estadounidense Floyd Mayweather y celebró que se haya retirado del boxeo profesional. "No estoy triste por verte retirarte. Tampoco lo están muchos aficionados al boxeo. La mayoría de los aficionados al boxeo (no lo está). ¿Por qué? Porque el boxeo estará mejor sin ti", escribió De la Hoya. De la Hoya y Mayweather se enfrentaron en mayo de 2007, con triunfo de Floyd El Golden Boy acusó al que fuera su rival en mayo de 2007 de no haber tomado riesgos durante su carrera y criticó su estilo defensivo y su polémica vida fuera de los cuadriláteros. "Admitámoslo: eras aburrido", afirma en la carta a Mayweather. Mayweather se retiró invicto en septiembre con 38 años y con un balance de 49-0, aunque con la sensación de que no siempre eligió los rivales más peligrosos, como por ejemplo en su despedida ante el desconocido André Berto, a quien le ganó con comodidad. De la Hoya, por su parte, ahora se dedica a ser promotor. El próximo evento de su empresa es el próximo 21 de noviembre en Las Vegas, un combate que enfrentará al mexicano Saúl Canelo Álvarez y el puertorriqueño Miguel Cotto. INFOBAE