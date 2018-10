RANDY PIERDE CINTURÓN DE PESO GALLO

Diferentes portales informativos especializados en boxeo repasaron este viernes la pérdida del título mundial de las 118 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la cancelación de la pelea del púgil nicaragüense Randy Caballero . La prestigiosa revista The Ring tituló: “Randy Caballero con 5.5 libras de sobrepeso, pierde su título en la báscula”. En el desarrollo de la información, The Ring explica que el equipo del británico Lee Haskins no quiso negociar la realización del combate, por lo que la Comisión del Estado de Nevada sentenció en que no se realizaría. The Ring recordó que el nicaragüense ganó su título de las 118 libras ante Stuart Hall en octubre de 2014. En tanto Los Angeles Times tituló: “Randy Caballero falla para hacer el peso, pierde su cinturón de peso gallo”. El medio angelino recuerda que Caballero paró la báscula en 123.5 libras. Asimismo, recoge declaraciones del padre de Randy, Marcos, quien no se explica cómo su hijo pudo subir tanto peso de un día para otro. “Se fue directo a la cama, y hoy en día no comió nada”, comentó Marcos. Finalmente, ESPN comentó: “El 'Matador' no podrá combatir este sábado debido a que se pasó más de 5 libras del peso permitido”. ESPN también refirió que Lee Haskins fue elevado como nuevo campeón de las 118 libras por la FIB. “Randy pagó el precio de no haber subido a un ring en más de un año”, sentenció ESPN. END