23, Noviembre, 2015 23, Noviembre, 2015 7:59 a.m. 7:59 a.m.

COTTO NO ESPERABA OTRA COSA QUE LA VICTORIA AL TÉRMINO DE SU PELEA CON CANELO

None

Con algunas visibles huellas del combate que sostuvo el sábado frente a Canelo Álvarez, regresó la madrugada de este lunes a Puerto Rico, Miguel Cotto, ex campeón mundial peso medio del Consejo Mundial de Boxeo. A su llegada, fue entrevistado brevemente por el diario Primera Hora y a las preguntas obligadas sobre su opinión del fallo de los jueces y su futuro en el boxeo, el boricua aseguró que había dominado casi toda la pelea, y agregó que primero va a descansar para luego reflexionar lo que quiere para su carrera. Primero, Cotto no quiso comentar sobre el fallo de los jueces. "Ningún comentario, los jueces dieron su veredicto y hay que respetarlo", declaró. Pero después, ante la insistencia de los reporteros, Cotto expresó su sentir, aunque fuera brevemente, “Cuando tienes la oportunidad de dominar ocho de los doce asaltos, no esperas nada menos que la victoria”, dijo a Primera Hora Miguel Cotto, quien durante el martes fuera desconocido como titular de peso mediano por el CMB, cinturón que se adjudicó ganándole en diez rounds al argentino Sergio El Maravilla Martínez en junio del 2014 en el Madison Square Garden de Nueva York. Habló también de que se tomará un tiempo para hablar con la familia sobre la posibilidad del retiro. "Miguel Cotto se tomará un tiempo de hablar con su familia y descansar y después determinará lo que hará", aseguró Cotto. Pese a que la mayoría de la opiniones –entre periodistas y aficionados– coinciden en que la del sábado en el Mandalay Bay de Las Vegas fue una pelea cerrada, las puntuaciones de los jueces –Dave Moretti, Burt Clements y John Mackaie– arrojaron un resultado unánime muy amplio a favor del púgil mexicano: 119-109, 118-110, y 117-111. Inmediatamente, al escuchar la decisión, Cotto salió del ring y fue se dirigió a su vestidor, evitando la entrevista que suelen hacerle a los peleadores después del pleito y tampoco se presentó a la rueda de prensa final. Freddie Roach, entrenador de Miguel Cotto, declaró en la conferencia de prensa posterior a la pelea que no había ninguna manera de que hubieran perdido el encuentro por semejante margen. IZQUIERDAZO