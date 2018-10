MAYWEATHER QUIERE PROMOVER AL CHOCOLATITO

2:48 a.m.

Busca tetracampeonato

Román Chocolatito González regresó a Nicaragua esta semana proveniente de Las Vegas, donde estuvo presenciando la pelea entre Miguel Cotto y Saúl “Canelo” Álvarez . El tricampeón mundial habló con más detalles sobre el encuentro que sostuvo con el retirado pugilista Floyd Mayweather Jr., quien le manifestó que desea promoverle su carrera boxística, detalla END. “Andábamos en un centro comercial en Las Vegas. Pedimos permiso para tomarnos una foto con Floyd , él nos reconoció, nos hizo pasar donde él estaba. Platicamos, quiere promoverme, y eso es algo emocionante en mi vida, explotarme para poder tener más reconocimiento, ganar mejores bolsas, y esperamos en Dios que sea esa oportunidad con Teiken Promotions y trabajemos juntos”, comentó Román. “Te voy a explotar, voy a hacer que mires los millones”, me dijo. “Nos dimos los contactos y todo bien. Hablamos con el señor Akihiko Honda, promotor de Teiken, él dice que no hay problemas que podemos trabajar juntos, estamos en la expectativa de eso, veremos qué pasa”, agregó el tricampeón mundial.Por otra parte, Román indicó que peleará en Los Ángeles, California, contra un rival que se confirmará en los próximos días. “Será defensa titular, después de esta pelea voy a buscar la cuarta corona en 115 libras contra el ganador de la pelea entre el mexicano Carlos Cuadras y el japonés Koki Eto. No importa que Cuadras sea de Teiken, pelearé contra uno de los dos”, aseguró el tricampeón. “Ganó el Canelo por 2 puntos. Si miras bien la pelea, casi todos los golpes de Cotto quedaban en los guantes. Cuando Saúl conectaba se miraba la presión, aposté que el mexicano ganaba por decisión y eso sucedió”, finalizó el “Chocolatito”.