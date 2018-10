29, Noviembre, 2015 29, Noviembre, 2015 4:57 a.m. 4:57 a.m.

EL REAL MADRID INTENTARÁ COMPRAR A NEYMAR

El Real Madrid fue el primer gran club europeo que mostró interés por contratar Neymar cuando comenzaron a circular los videos que reflejaban una notable habilidad que el delantero del Santos tenía con la pelota. Finalmente, aquella pulseada entre los dos grandes conjuntos de España la ganó el Barcelona, luego de aquella final del Mundial de Clubes en 2011, cuando el club catalán venció por 4 a 0 y el atacante sudamericano le habría dicho a Josep Guardiola "Lléveme al Barcelona". Desde aquel entonces que Florentino Pérez se ha quedado con la espina de no haber podido contratar al futbolista de 23 años y el pasado fin de semana lo sufrió en carne propia, cuando el brasileño marcó uno de los goles en la derrota por 4 a 0 del conjunto blanco en el clásico español. Según el diario As de España, el presidente del Real Madrid está dispuesto a contratar a Neymar, a pesar de que el futbolista ha manifestado públicamente sus intenciones de continuar vistiendo la camiseta azulgrana. El contrato del delantero candidato a obtener el Balón de Oro 2015 finaliza en 2018, pero el Barcelona ya le ha ofertado una extensión del vínculo hasta el 2021 con un salario cercano a los 15 millones de euros por temporada. Sin embargo, según el medio español, Florentino Pérez "estaría dispuesto a subir sin ningún tipo de problema cualquier oferta económica que pueda presentar el FC Barcelona". Esto, es también consecuencia de los silbidos y los pedidos de dimisión que los fanáticos le reclamaron al dirigente en el Santiago Bernabéu, durante la derrota de su equipo por 4 a 0 en el clásico de la semana pasada. En caso de que el club madrileño quiera hacerse con los servicios de Neymar en el próximo mercado de pases, no sólo deberá mejorar la oferta salarial del Barcelona, sino además superar la cláusula de rescisión de contrato de 180 millones de euros.