LA PÉSIMA RELACIÓN ENTRE JAMES RODRÍGUEZ Y RAFAEL BENÍTEZ

La relación entre el plantel del Real Madrid y el entrenador Rafael Benítez es cuanto menos tensa. Tras circular los rumores de que el mismo Cristiano Ronaldo le planteó al presidente de la institución, Florentino Pérez, que la situación era un "él o yo", ahora un video refleja el enojo de otro de los futbolistas. El colombiano James Rodríguez , quien llegó como una gran incorporación a la institución madrileña luego de una excelente actuación en la Copa del Mundo Brasil 2014, evidenció la mala relación que existe entre él y el técnico durante el encuentro ante el Eibar. En el partido que el conjunto blanco venció por 2 a 0 al débil equipo de la provincia del Guipúzcoa, el volante ofensivo fue reemplazado por Lucas a los 20 minutos del segundo tiempo. Al ver el número 10 en el cartel que indicaba su salida de la cancha,. Luego tomó una botella de plástico y la arrojó al piso en señal de fastidio por la decisión.Tras la derrota ante el Sevilla por 3 a 2 en la fecha 12, Benítez se refirió a la actuación del colombiano, que regresaba luego de una lesión: "". Sin embargo,y aunque no lo manifieste en sus declaraciones, se advierte fastidio en sus miradas y gestos al ser reemplazado. Por otra parte, el diario colombianopublicó una nota en la que sostiene: "". Y argumenta que el error está en la posición en la que juega: "Restringido por la banda derecha, James Rodríguez no pudo brillar. El colombiano no tuvo chances de exhibir su juego como extremo puro frente a la ausencia de Karim Benzema. Poca trascendencia en ataque derivó en la salida del 10 merengue promediando el segundo tiempo". Hasta el momento,: los dos primeros del campeonato, antes de lesionarse en el encuentro entre la selección colombiana y la de Perú por eliminatorias, y los tres últimos tras recuperarse: Sevilla, Barcelona y Eibar. Con la salvedad de que sólo ha completado los 90 minutos en la victoria por 5 a 0 ante el Betis en la segunda jornada, cuando convirtió dos goles., cuando el técnico le pidió al futbolista que acortara un poco sus vacaciones para poder contar con él durante toda la gira asiática. Sin embargo, el jugador siguió con su descanso tras jugar la Copa América con Colombia y se incorporó al grupo cuando estaba previsto, en China. INFOBAE