REAL MADRID PODRÍA QUEDAR FUERA DE COPA DEL REY

El Real Madrid podría ser descalificado de la Copa del Rey por la alineación indebida de un jugador en la victoria de este miércoles ante Cádiz por 3-1. El Madrid y su técnico Rafa Benítez se metieron en un lío al poner a Denis Cheryshev en el once titular del duelo de ida en el campo de Cádiz. El extremo ruso se formó en las inferiores del Madrid tras llegar al club en 2002, pero fue cedido en préstamo al Villarreal la pasada temporada y recibió una suspensión de un partido tras recibir tres tarjetas amarillas en la Copa del Rey. Tras reincorporarse al Madrid, la suspensión debió haberse purgado el miércoles. Cheryshev saltó al césped y fue el autor del primer gol, a los tres minutos. Según el reglamento de la federación española, si un club alinea a un futbolista que no podía jugar, se expone a la descalificación del torneo si el club rival presenta un reclamo. Después del partido, el presidente del Cádiz Manolo Vizcaíno dijo que su club hará una queja, aunque "con dolor en el corazón porque es un club amigo".

Benítez dijo que el Madrid no estaba al tanto de la situación deCheryshev previo al partido: "Claramente el club no sabía nada. El Villarreal y la Federación no nos lo comunicó y por eso el jugador ha participado. En el descanso lo hemos sabido y lo hemos sustituido para demostrar la buena fe del Real Madrid". Emilio Butragueño, el director de relaciones institucionales del Madrid, indicó que se puso en contacto con la federación y que le dijeron que un juez tomará una decisión definitiva sobre la suerte del club en el torneo. Medios españoles informaron que el fallo sería anunciado el viernes. "Lo único que podemos decir nosotros es que desconocíamos la situación. Al Real Madrid nadie le ha comunicado nada. No hemos recibido la notificación de la Federación sobre los sancionados ni tampoco, en su día, del Villarreal", dijo Butragueño. Cherychev marcó el primer gol del Madrid tras recibir un centro del colombiano James Rodríguez. Asistido por el brasileño Casimiro, Isco aumentó a los 66 y anotó otra vez a los 74. Kike Márquez descontó para Cádiz a los 88. El duelo de vuelta se jugará en Madrid el 16 de diciembre.

