KARIM BENZEMA ROMPIÓ EL SILENCIO LUEGO DEL CHANTAJE SEXUAL

Karim Benzema dialogó con la prensa por primera vez sobre el caso de chantaje sexual en el que está involucrado, acusado de extorsionar a su compañero de selección Mathieu Valbuena con un video sexual.

En una entrevista con la cadena de televisión francesa TF1, el delantero defendió su inocencia y aseguró: "Me están arrastrando por el barro como a un criminal. Cuando oigo que habría participado en un chantaje, me saca de quicio. Me gano bien la vida, en ningún momento hablamos de dinero".

Con respecto a la conversación telefónica que el francés tuvo con uno de los supuestos chantajistas, Karim Zenati, y que se hizo pública durante las últimas semanas, explicó: "No se trataba más que de una ayuda, no tenía nada más en mente, chantaje o dinero. Dinero, ya tengo. No lo necesito. Karim tampoco. Yo le doy, trabaja en mi empresa. Luego, al teléfono, nos hemos pasado, me arrepiento de haber hablado de esa forma, no está bien".

Extracto de la entrevista que brindó Karim Benzema

Benzema y Zenati son grandes amigos desde chicos y, según la charla telefónica, él era el nexo que el futbolista le ofrecía a Valbuena para conectarlo con los dueños del video, sin recibir ningún tipo de beneficio monetario a cambio.

El delantero del Real Madrid reveló que la primera vez que supo de la existencia del video fue durante una comida en Madrid unas tres semanas antes del partido Francia-Armenia, que se celebró el 8 de octubre. Allí, un conocido de su amigo se acercó y le contó que él poseía las imágenes y el atacante le contestó: "Para ahora mismo, no quiero saber nada de esto".

Días más tarde, Benzema le advirtió a su compañero de lo ocurrido y le ofreció presentarle a Zenati para poder encontrar a los chantajistas, que le pedían 150.000 euros. Según esta declaración, él nunca vio el video.

Finalmente, el ex Olymipque de Lyon contó cómo espera que termine todo. "Espero que todo acabe bien, que estemos bien, Mathieu, yo y mi amigo. Que volvamos todos a la selección para ganar la Eurocopa".

Mientras tanto Benzema, quien ya declaró ante la juez Nathalie Boutard, sigue imputado en la causa y se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión.