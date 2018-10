EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL SE HARÁ CARGO DE LA CONMEBOL

7:27 a.m.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tomará las riendas de la Conmebol respetando el estatuto, ya que él es el actual vicepresidente del organismo que rige el fútbol en Sudamérica.

Wilmar Valdez confirmó hoy a la agencia de noticias EFE que "el estatuto en ese aspecto sí es claro. Lo que pasa que hay que hacer una reunión para ver la formalidad correspondiente por el tema de firmas y ese tipo de cosas".

El dirigente, de 50 años, remarcó que no está hablando públicamente sobre el tema, pero adelantó que se encuentra conversando con los presidentes de las otras nueve federaciones sudamericanas y tomando contacto también con la Conmebol, "con toda la parte administrativa", para estudiar "los diferentes temas".

Por ese motivo, convocará a una reunión de Comité Ejecutivo en Asunción para la próxima semana, similar a la que tuvieron los directivos la última semana en Río de Janeiro, tras la que Napout había informado que el bloque sudamericano había acordado votar en conjunto a favor del suizo Gianni Infantino en las elecciones del próximo 26 de febrero en FIFA.

Además, el por ahora vicepresidente de la Conmebol se mostró sorprendido por lo ocurrido: "Realmente yo, por lo menos en lo particular, no me lo esperaba. Es un momento difícil para el fútbol. Así que hay que aunar filas y tratar de trabajar para salir adelante en este momento tan complicado".

En caso de concretarse, Rafael Fernández, vicepresidente de la AUF, quedará a cargo del fútbol uruguayo y será el tercer presidente en menos de un año. Eugenio Figueredo arrancó 2015 como máximo dirigente y fue detenido en Zúrich en mayo, junto con otros seis dirigentes.

El Ministerio de Justicia de Suiza anunció hoy la detención de Napout y de Alfredo Hawit, presidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol (Concacaf,).

La Justicia estadounidense los acusa de haber recibido sobornos que se elevan "a millones de dólares" a cambio de la venta de los derechos de retransmisión de torneos futbolísticos disputados en América Latina y partidos de clasificación para Mundiales de Fútbol.