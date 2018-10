BLATTER: "EL COMITÉ DE ÉTICA NO PUEDE PROBAR LO QUE NO ES CIERTO"

El suspendido presidente de la FIFA, Joseph Blatter, dijo en una entrevista con un diario publicada este sábado que espera defenderse ante el Comité de Ética del órgano rector del fútbol mundial en las próximas semanas.

"La semana siguiente a la próxima tengo la posibilidad de hacer comentarios. Luego el Comité de Ética debe probar que no me he comportado éticamente. Y no se puede probar lo que no es cierto", dijo Blatter al periódico Tages-Anzeiger, de Zúrich.

Blatter fue suspendido en octubre por 90 días junto con el titular del fútbol europeo Michel Platini en medio de un creciente escándalo de corrupción, en el que el deporte enfrenta investigaciones penales en Suiza y Estados Unidos.

El Comité de Ética de la FIFA está investigando su conducta y podría enfrentar suspensiones mucho más largas cuando el veredicto final en el caso sea anunciado a fines de este mes.

Blatter también dijo que era "súper" que el paquete de reformas propuesto para limpiar la FIFA, plagada de escándalos, fuera aprobado tan fácilmente esta semana.

Las medidas incluyeron límites al número de períodos que los altos funcionarios pueden cumplir y una nueva separación entre política y posiciones de gerenciamiento. También dispusieron que un consejo de la FIFA de 36 miembros reemplace al comité ejecutivo de 25 integrantes.

Blatter agregó que él debería recibir algún reconocimiento por las propuestas. "Se debería mencionar al autor de las reformas", dijo Blatter, según fue citado. "Fue el presidente elegido de la FIFA quien inició este proceso en el congreso de 2011", agregó.