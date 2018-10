06, Diciembre, 2015 06, Diciembre, 2015 4:27 a.m. 4:27 a.m.

EL DOCUMENTO EN EL QUE SE BASA MICHEL PLATINI PARA DEMOSTRAR SU INOCENCIA

El cuerpo de abogados de Michel Platini parece haber encontrado el documento que necesitaban para que le levanten la sanción a su cliente y pueda presentarse como candidato a presidir la FIFA en las elecciones del 26 de febrero. El pago de 1,8 millones de euros que vinculaban al ex futbolista de la Juventus con el presidente del máximo organismo de fútbol mundial, Joseph Blatter, tiene un respaldo en los balances del ente europeo, según un informe realizado en 1998. El archivo, revelado por el diario francés Le Journal du Dimanche, explica: "Michel Platini estuvo implicado en la campaña de la elección de JSB (Joseph Sepp Blatter, presidente de la FIFA). Este último ya ha anunciado que Platini se convertirá en director deportivo de la FIFA", por ese trabajo, "se ha hablado de un millón de francos suizos como salario". Ese dinero, fue abonado por el organismo que rige el fútbol mundial recién en el año 2012 y generó sospechas del motivo por el cual se realizaba el pago, a pesar de que ambos protagonistas siempre sostuvieron que se trataba de una vieja deuda por un trabajo ya cumplido y no de otra cuestión. Thomas Clay, miembro del equipo de abogados que defiende al actual presidente de la UEFA, quien se encuentra suspendido hasta el 5 de enero, ha confirmado a la cadena de noticias EFE que esa es la principal prueba que tienen: "Toda la base del informe acusatorio del Comité de Ética de la FIFA se hunde con este informe. Ellos sustentaban su acusación en que no había ningún contrato y, por tanto, suponían que el pago en 2012 era porque Platini compró votos para Blatter. Ahora sabemos que eso es falso". Además, el documento data de noviembre de 1998 y fue entregado a la cúpula de la UEFA, cuando la presidía el sueco Lennart Johansson, en una reunión en Estocolmo, Suecia. Clay sostiene que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) deberá tener en cuenta este nuevo elemento ya que "muestra que la relación contractual" entre Platini y la FIFA "era conocida y no secreta". Por otra parte, esta nueva prueba coincide con las declaraciones de Blatter hace unas semanas a la agencia de noticias rusa TASS: "Trabajó para mí hasta 2002, cuando lo eligieron para el comité ejecutivo de la UEFA y la FIFA. Después de esto, el contrato fue anulado, ya que él se convirtió en representante oficial de la UEFA" El dirigente que termina su mandato el 26 de febrero luego de más de 17 años al frente de la casa madre del fútbol explicó que el propio Platini estimó el monto del pago y que fue a reclamarlo en 2010: "La cuenta se cifró en 2 millones de francos suizos, a razón de medio millón por año. Yo aprobé el pago. Ese es mi lema: si le debo dinero a alguien, debo pagarle. Eso es todo. Ese dinero no fue un pago por ninguna otra cosa". Entre el 16 y 18 de diciembre, el francés tendrá que testificar en Zúrich, Suiza, donde podría definirse si su postulación como candidato a presidente se aprueba o no, a pesar de que su manchada imagen ha provocado la perdida de apoyo del bloque europeo, el cual ya avisó que votará a favor del suizo Gianni Infantino. Fuente: Infobae