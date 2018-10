NICARAGUA ARRASA CON 5 GOLES EN EL PARTIDO CONTRA CUBA

2:27 a.m.

None

Barrera y Pinel

Primera estocada

Contundencia

Nicaragua dejó de ser el aprendiz, obligado a sentarse en la silla y prestar atención como un infante perdido que después sería avasallado futbolísticamente por el rival. La Selección Nacional de Futbol no es el mismo niño de hace unos años, anoche confirmó que viven la etapa de graduación, siendo dominantes, brindando un monólogo por goleada 5-0 contra Cuba en el Estadio Nacional de Futbol. En el festín pinolero anotaron el capitán(2), Norlan Cuadra, Raúl Leguías y Eulises Pavón puso el broche de oro con un golazo en la segunda parte. Nicaragua disminuyó a Cuba hasta el punto de convertirlo en una caricatura caminante en el terreno de juego, sin alma, sin aire, sin rumbo, solamente parados para soportar los embates de una Selección soberbia, fulgurante, con personalidad, sabiendo a lo que juega, manejando los tiempos y mostrando un orden táctico impresionante.Se adueñó de la pelota, la hizo circular a gran velocidad, el medio campo fue un reloj, preciso, casi perfecto en la transición hacia el ataque, y lo más impresionante fue la forma en que se manejó el juego por las bandas con Elvis Pinel por izquierda y Barrera por derecha. Obviamente al manejar la pelota, el sufrimiento defensivo fue nulo. No hubo ningún desparpajo, ni grandes exigencias en la retaguardia. Todo se centró en el área de Cuba, Pinel y Barrera hicieron líos por los carriles, sobre todo Pinel en la primera mitad, desbordando constantemente por la izquierda, y provocando desconciertos a la defensiva isleña. Pero fue Barrera el que empezó los dolores de cabeza para Cuba. Cuando el partido estaba en pañales, el capitán sacó y frotó la lámpara, desbordó por la derecha a gran velocidad y sacó un centro a ras de césped que encontró a Carlos Chavarría, este sacó un derechazo rasante que se estrelló en el arquero.El premio a la insistencia dellegaría en el minuto 19. Oscar López se metió en el área y fue derribado por un defensor. Minutos antes, Pinel había sufrido una falta que no fue cantada, pero la de López sí.nada que hacer para el arquero Diosvelis Alejandro. 1-0, y se abría la brecha de lo que sería una goleada escandalosa. La insistencia y el dominio de Nicaragua continuaron en la primera mitad. Pinel se perdió una clarísima al minuto 27, lo que suponía un 2-0 merecidísimo en ese momento. Increíblemente, Cuba se fue al descanso con un gol en contra, pero dejando una imagen deplorable porque fueron avasallados totalmente.Cuba sufría un asedio y acoso total. Fue cuestión de tiempo para que les cayera el segundo tanto y de forma poco agradable. Norlan Cuadra probó suerte frente al arco de forma incómoda, la pelota pegó en un defensor desviándose ligeramente, lo que dejó sin opciones al arquero. Cuatro minutos después, Leguías en una jugada individual prácticamente se elaboró un penalti. El defensor se le tiró sin encontrar la pelota y el mismo Leguías ejecutó el disparo, suave por el centro, 3-0.Quijano desde la derecha le sirvió la pelota a Barrera, quien en el área con un gran gesto técnico, se acomodó la pelota con su pierna derecha hacia su pie izquierdo, con ese disparó y puso el 4-0 en el 70´. Salió del terreno en medio de una gran ovación, sustituido por Eulises Pavón, quien marcaría el mejor gol de la noche. El delantero del Walter Ferretti se internó por la izquierda, caracoleó, dejó a defensores en el camino, y disparó de forma incómoda un balazo en el minuto 79 que se metió en la izquierda del arquero cubano. ¡Vaya golazo el de Pavón! Culminando así una noche mágica en el coloso capitalino, independientemente que haya sido un amistoso. El segundo partido se realizará el viernes en el estadio Independencia de Estelí. END