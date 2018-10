09, Diciembre, 2015 09, Diciembre, 2015 6:32 a.m. 6:32 a.m.

HENRY DUARTE: 'DANIEL ORTEGA ME DIO SU APOYO Y ME DIJO QUE NO ESTARÍA SOLO'

Sereno, amable y humilde. Así habló el técnico costarricense Henry Duarte, sobre su actualidad en suelo pinolero. El estratega visitará el país el 15 de diciembre, cuando la Selección Nacional reciba a Nicaragua en el estadio Edgardo Baltodano Briceño. ¿Para usted qué significa enfrentarse a Costa Rica? Para Nicaragua enfrentar a Costa Rica es importante para medir el grado de avance que hemos tenido en este tiempo. Los dirigidos por Óscar Ramírez son referentes del área y enfrentarlos nos puede dar un parámetro de lo que hemos tenido. "En el plano personal es una ilusión muy grande porque uno está trabajando afuera y enfrentar a una selección de su país es un orgullo y una mezcla de sentimientos. ¿Siente que a usted se le valora más ahora, luego de lo hecho en la eliminatoria? En la vida todo tiene su momento y un tiempo justo, como técnico he adquirido bastante experiencia, tengo una formación que me avala y me da confianza; he cometido errores, pero poseo un balance con mis virtudes. "Lo más importante es que he tenido una buena formación académica de muchos años y desde que arranqué en esto, no he parado". En Nicaragua se le criticó por quejarse de la poca inversión y luego lo vimos reunido con Daniel Ortega, ¿cómo fue esa reunión? Para mí ha sido la experiencia más linda que he tenido, Daniel Ortega me dijo que ya no iba a estar solo, que él iba a estar conmigo y que me iba a apoyar. "Han sido las mejores palabras que me ha dado un presidente en mi vida". ¿La calidad técnica de los jóvenes de allá está muy lejos de los juveniles ticos? Técnicamente andan a nivel, Costa Rica tiene un poco más de intensidad y volumen de juego, pero es algo de roce a nivel internacional. Yo sí veo un compromiso mayor del nicaragüense, una agresividad mayor y un cariño por su selección muy alto que no lo veo en otras áreas. ¿En Costa Rica no lo vio? En menores no lo he visto que es algo que me ha llamado poderosamente la atención, en la Mayor sí lo he visto. En esa categoría hay una madurez muy grande, me encanta ver la madurez de Celso Borges, Giancarlo González, Bryan Ruiz y de Joel Campbell por citar algunos. Lógicamente el fútbol tico es más maduro que el de acá. ¿Cuál es la mayor virtud del jugador nicaragüense? Lo que he visto muchísimo es la disciplina y la humildad por querer mejorar cada día, es una entrega increíble y una lucha diaria, tratan de aprender con el corazón. ¿Cómo analiza la serie que perdió ante Jamaica? Fuimos superiores en toda la serie frente a Jamaica, pero en esos juegos nos pasó factura el poco ritmo competivo, pero el equipo estuvo bien en el primer partido. En el segundo, que se hizo en Managua, nos falló la experiencia porque ellos tuvieron Copa América y Copa Oro y nosotros no, si hubiéramos tenido esa experiencia estaríamos ahí. ¿Siente que Nicaragua tiene un mejor equipo que muchos equipos del área? Los muchachos han tenido un compromiso muy grande, han aprendido muchas cosas, tengo un grupo con mucha madurez que me sorprende. Es un equipo obediente dentro de la cancha y el fútbol es disciplina, control y calidad. "Andamos en un buen nivel y todos los jugadores que son llamados se meten dentro del sistema que queremos". ¿En que posición pondría a Nicaragua luego del trabajo hecho? Yo diría que está bien calificada como lo puso la FIFA (92) porque está abajo de México, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. Estamos por encima de Honduras. ¿Qué opinión tiene usted de crecimiento de Nicaragua y un decrecimiento de Honduras? El fútbol es generacional, por ejemplo: Costa Rica tiene una gran generación, vea a donde están jugando todos los jugadores, vamos a ver hasta cuándo alcanza. "En Nicaragua lo trabajamos bien, con el cambio generacional y siento que Honduras la van encontrar ese equilibrio pronto". ¿Alguna gente había comentado que a usted no se le valoró aquí en el país? Eso pasa por un tema lógico, nadie te puede evaluar en selecciones nacionales si nunca has estado en una. Yo entiendo y siempre lo dije así, ser entrenador de selección es una cosa y de club es otra; si has trabajado con selecciones y has tenido buenos resultados demostrás que sos un buen técnico con selecciones. "Siempre he creído que un seleccionador nacional tiene que ser un estratega de mucha experiencia, tiene que haber estado en algunas competiciones importantes, en eliminatorias donde se juega la vida en uno o dos juegos. Pienso que jamás se puede a optar a una selección si no se tiene experiencia, pero ahora se me consulta que si quiero ir a otro país, pero yo me siento bien acá". ¿Ha tenido ofertas luego de la eliminatoria que hizo con Nicaragua? Sí las he tenido, no quiero dar el nombre por respeto, pero han sido selecciones de Concacaf y también del Oriente. Yo aquí todavía tengo contrato y estoy a gusto. ¿Está lejos Nicaragua de un Mundial? Yo pienso que Nicaragua tiene que ser tomada en cuenta para el Mundial de Catar 2022. Vamos a intentar pelear, lo está haciendo bien, estamos trabajando con una selección con un cambio generacional muy bueno. Ahora el reto es continuar... Sí, uno en la vida tiene que asumir retos y yo creo en la capacidad de mis jugadores y en la mía, mientras tenga esas ganas seguiré por acá. ¿Qué valoración hace del éxito de Óscar Ramírez en la Selección Nacional? Óscar Ramírez es un persona muy humilde, trabajadora, muy analítico, tuve una conversación con Eduardo Li, expresidente de la Fedefútbol, y él me preguntó que en caso de que no continuará Jorge Luis Pinto, quién debía tomar el banquillo de la Tricolor y yo dije que sin dudar Óscar Ramírez. Yo tengo mucha ilusión que Costa Rica esté en el Mundial de Rusia 2018 y que Nicaragua lo acompañe al de Catar 2022". 19 DIGITAL