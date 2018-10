11, Diciembre, 2015 11, Diciembre, 2015 10:53 a.m. 10:53 a.m.

HENRY DUARTE QUIERE VER A NICARAGUA EN EL MUNDIAL QATAR 2022

En una entrevista realizada por el periódico "La Nación" de Costa Rica, el técnico de la Selección Nicaragüense de Fútbol, Henry Duarte, destacó que tiene la ilusión de que Nicaragua acompañe a Costa Rica al Mundial de Catar 2022. "Yo pienso que Nicaragua tiene que ser tomada en cuenta para el Mundial de Catar 2022. Vamos a intentar pelear, lo está haciendo bien, estamos trabajando con una selección con un cambio generacional muy bueno", declaro Duarte a "La Nación" de Costa Rica. Estas declaraciones son destacables si tomamos en cuenta que Nicaragua nunca ha asistido a un Mundial, a pesar de ser afiliado a FIFA desde 1950 y de haber participado hasta ahora en un total de 7 Eliminatorias Mundialistas, incluida la de Rusia 2018. APOYO En la entrevista Duarte destacó que se ha reunido con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quién le prometió apoyarlo en lo que necesite para la selección. Para mí ha sido la experiencia más linda que he tenido, Daniel Ortega me dijo que ya no iba a estar solo, que él iba a estar conmigo y que me iba a apoyar. "Han sido las mejores palabras que me ha dado un presidente en mi vida", aseguro el técnico de la Azul y Blanco. Estas declaraciones parecen una victoria para Duarte con el fin de impulsar el fútbol en Nicaragua, luego que él mismo se quejará del poco apoyo e inversión que había en el fútbol nicaragüense, tanto de las empresas privadas, como del gobierno. Actualmente Nicaragua ocupa el puesto 92 en el ranking Mundial de la FIFA. Nota redactada con información de Diario "La Nación" de Costa Rica nicasports.com/