13, Diciembre, 2015 13, Diciembre, 2015 5:12 a.m. 5:12 a.m.

EL BARCELONA SE DEJÓ DOS VALIOSOS PUNTOS EN EL CAMP NOU

None

El Barcelona, líder del campeonato, se dejó dos valiosos puntos en el Camp Nou (2-2) ante el Deportivo de La Coruña (6º) antes de desplazarse a Japón para participar en el Mundial de Clubes, este sábado en la jornada 15 de la Liga. Sin el brasileño Neymar, lesionado, fue el astro argentino Lionel Messi el que abrió el marcador con un fantástico lanzamiento de golpe franco directo que se coló por la escuadra de su compatriota Germán Lux (39). Poco después del descanso, el croata Ivan Rakitic anotó desde fuera del área en lo que pareció la sentencia del partido (62), pero con el marcador en contra, los gallegos no perdieron la fe y lograron el empate en el último tramo con los tantos de Lucas Pérez (77) y de Álex Bergantiños (86). Es el segundo empate consecutivo en la Liga para el Barcelona, después del 1-1 en Valencia hace una semana, y el tercero si se tiene en cuenta el del Bayer Leverkusen (1-1), el pasado miércoles en Liga de Campeones en un partido intranscendente para los azulgranas, que ya estaban clasificados para los octavos de final. Buen planteamiento El técnico del equipo gallego Víctor Sánchez del Amo, exjugador del Real Madrid y del propio Deportivo, realizó un planteamiento muy eficaz, con superioridad en el centro del campo y menos pendiente de las bandas del Barcelona que, sin Neymar por la izquierda, tenía mucho menos poder desequilibrante. El Depor, incluso, tuvo la primera gran ocasión del encuentro, aunque el delantero Johnatan no acabó de controlar bien el balón, solo ante Claudio Bravo, y el arquero chileno le arrebató el balón (16). El equipo visitante se encontraba cada vez más cómodo sobre el césped ante un Barcelona poco profundo, en el que solo Messi, con una amplia gama de pases, parecía capaz de romper el equilibrio. No fue con un pase, sino con un soberbio disparo de falta al borde del área, cometida sobre el uruguayo Luis Suárez, que Messi rompió la igualada poco antes del descanso. Tras la pausa, Rakitic pareció sentenciar con el segundo gol, de otro gran disparo desde la frontal. Inconscientemente, el Barcelona que con el 2-0 tenía el partido en el bolsillo y comenzó a pensar en el Mundial de Clubes de Japón. Se repite la historia Pero el Deportivo fue capaz de repetir la historia del pasado mes de mayo, cuando en la última jornada del pasado campeonato, igualó un 2-0 a favor de los catalanes. Aquel punto le sirvió para mantener la categoría. En el descuento, ambos equipos pudieron marcar el gol de la victoria, pero ni el portugués Miguel Cardoso (90+1) para el Deportivo ni el local Sergi Roberto, en un centro que sacó la defensa visitante (90+4), acertaron ante el arco rival. “Esto nos sirve para preparar todavía mejor el Mundialito y considerar que los partidos no están cerrados aunque ganes 2-0”, declaró el técnico del Barsa, Luis Enrique. El Barcelona sigue líder con 35 puntos, pero podría ver como el Atlético le empata si el domingo el equipo entrenado por Diego Simeone gana al Athletic. El Real Madrid (3º), humillado por el Barcelona hace tres semanas (4-0) puede aprovecharse también de los dos empates consecutivos de los azulgranas para ponerse a dos puntos si hoy vence al Villarreal (5) en el último partido de la jornada. Por su parte, el Celta, se colocó cuarto (28 puntos, a dos del tercer puesto del Real Madrid) tras imponerse al Espanyol (12) por 1-0, con tanto de Iago Aspas. El Sevilla se colocó séptimo provisionalmente gracias a su victoria 2-0 sobre el Sporting de Gijón (15º), gracias a un doblete del francés Kevin Gameiro en la recta final (75 de penal y 80).