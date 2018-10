27, Diciembre, 2015 27, Diciembre, 2015 5:09 a.m. 5:09 a.m.

“CHOCOLATITO” NOMINADO A BOXEADOR DEL AÑO POR ESPN

¿Cuántos reconocimientos ganará Román “Chocolatito” González? Ya lleva varios, pero en su museo aún hay cabida para más premios. La cadena deportiva ESPN dio a conocer a los candidatos al mejor peleador del año, entre ellos figura el fulgurante peleador nicaragüense, quien ganó tres combates durante el 2015 consolidándose como el mejor boxeador del mundo. En el artículo escrito por Salvador Rodríguez, se destaca el ascenso del pinolero hasta la cima del boxeo durante este año. “Basta con señalar que es contendiente a ser el mejor peleador simplemente por el hecho de haber sucedido en el trono del mejor libra por libra, el estadounidense Floyd Mayweather”, cita el especialista. Y agrega que el “tricampeón del mundo, González (44-0, 38 nocauts) sostuvo tres combates en el año, ganando todos por la vía del nocaut. Su trascendencia en el deporte de los puños lo llevó a HBO y eso no es poca cosa para las divisiones pequeñas del pugilismo de paga”. Compite con GGG Román está peleándose el reconocimiento con el kazajo Gennady Golovkin y el mexicano Saúl el “Canelo” Álvarez, dos peleadores que también tienen meritos como para ganar la distinción, sin embargo, por las valoraciones que estos mismo panelistas han hecho en los últimos meses, todo hace indicar que el nica será considerado el mejor. Álvarez tiene a su favor el triunfo sobre el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto por decisión unánime, misma que le sirvió para coronarse campeón de las 160 libras del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. Ese fue el éxito más resonante del año para el azteca que aún no termina de convencer de ser un peleador elite. El único que puede hacerle sombra al nica es Gennady Golovkin. El kazajo no tiene un boxeo artístico como el de Román, pero su tren de pelea, arrollador, imponente y contundente atrae muchísimo, sobre todo por la forma que aniquila a sus rivales antes de límite. Este año Golovkin ganó tres combates. Noqueó a Martín Murray, después venció a Willie Monroe Jr., y vapuleó a David Lemieux en 8 episodios, arrebatándole el título mediano de la Federación Internacional de Boxeo, FIB. 3 combates ganó este año Román “Chocolatito” González, considerado el mejor boxeador del mundo. Fuente: CNN Español